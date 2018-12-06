Bu nasıl savcı? Alkol aldı, mekan bastı!

İstanbul'da görev yapan bir Cumhuriyet Savcısı; gece yarısı mekan bastı, mekan sahibini ve yardımcısını darp etti.

Güncellenme 06 Aralık 2018 10:13

Cumhuriyet Savcısı olarak İstanbul’da görev yapan Fatih K., uzun yıllardır arkadaşı olan Ayhan M.’nin çalıştığı restoranı bastı.

Gece yarısı mekan bastı

Gece yarısı restoran basan Fatih K., burada Ayham M.’ye hakaretler savurarak kafa attı ve 250 bin TL para istedi. Fatih K, kavga sırasında, bu mekanın sahibinin kendisi olduğunu, mekan açılırken bütün paraları kendisinin verdiğini, kendisine ödenmesi gereken para ödenene kadar her gece buraya geleceğini söyledi.

Kavga büyüdü

İşletme sahibi de, “Sen nasıl Cumhuriyet Savcısısın, ayakta duramıyorsun. Sana herhangi bir borcum yok. Ayıl da gel” diye karşılık verdi.

Bu sözler sonrası kavga büyüdü. Restoran’da Ayhan M.’nin yanında çalışan ve kavgayı ayırmaya çalışan Rahman G. de mekan basan savcı tarafından darp edildi.

Mekan sahibi ifade verdi

Olay sonrası ifadesi alınan Ayhan M., Fatih K.’yı 2002 yılından beri tanıdığını, bu şahısla ticari bir ilişkileri olmadığını ama aralarının bozuk olduğunu, aralarının neden bozuk olduğunu açıklamak istemediğini, 15.11.2018 tarihinde Fatih K.’nın ustalık yaptığı mekanın önüne gelerek hakaretler savurduğunu ve küfür ettiğini, burnunun üstüne de kafa attığını söyledi.

Şikayetçi olmadı

İfadesinde şikayetçi olmadığını belirten Ayhan M., akrabası olan Rahman G.’nin ara ara kendisine yardım ettiğini, kavga esnasında savcının Rahman G.’ye ne dediğini duyamadığını, olaydan ötürü şikayetinin olmadığını, şahsın zaten alkollü olduğunu ifade etti.

Savcının ifadesi alınmadı

Olay çıkaran Cumhuriyet Savcısı Fatih K.'nın ise ifadesi dahi alınmadı. Olayla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu’na da bilgi verildi.