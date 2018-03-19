Bu mantarın fiyatı etle yarışıyor!

Özellikle bahar aylarında ve nadir yetişen Kuzu Göbeği'nin fiyatları dudak uçuklatıyor.

Güncellenme 19 Mart 2018 11:27

Bahar aylarının vaz geçilmez mantar türünden olan Kuzu Göbeği'nin fiyatı dikkat çekiyor. Ormanlık alanlarda, çalı diplerinde yetişen ve bulunması çok zor olan bu mantar türünün fiyatının kilosu 90 lira oldu.

"Et fiyatlarını katlamış"

Adeta onu bulması sosyal bir aktivite halinde geldi. Kuzu Göbeği'nin fiyatı şu sıralar 90 liraya kadar ulaştı. Bir süre sonra 70 TL'ye inmesi beklenen Kuzu Göbeği'nin pazar fiyatını duyanlar "Et fiyatlarını katlamış" demekten kendini alamıyor.

Mart ve Nisan ayında yetişiyor

Genellikle Mart ve Nisan aylarındaki yağmurlarla çam, meşe, gürgen, dişbudak, elma ve ceviz ağaçlarının dibinde yetişen Kuzu Göbeği Aydın'ın Karacasu ilçesinde özellikle Bahçeköy, Çamköy, Dereköy, Yazır, Ataköy gibi mahallerde çalı diplerinde bulunuyor.

Hafta sonları kuzu göbeği arıyorlar

Karacasulular, hafta sonlarını değerlendirmek için çıktıkları arazi gezilerinde kuzu göbeği arıyor ve bu işin ayrı bir bilgi ve tecrübe istediği söylüyorlar.

Fransa ve Almanya'ya ihraç ediliyor

Fransa ve Almanya gibi ülkelere ihraç edildiği öğrenilen bu ürün yemeklerde kullanıldığı gibi farklı hastalıkların tedavisinde de değerlendiriliyor.