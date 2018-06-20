Bu kez de kedinin ayaklarını kestiler!
Türkiye henüz üzerinden ayakları kesilmiş yavru köpek şokunu atamamışken, bu kez de ayakları kesilmiş bir kedi bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Sakarya'da bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpeğe yapılanların insanları üzerindeki etkisi geçmeden yeni bir vahşet daha ortaya çıktı. Bu kez Bursa'da yaşanan hayvan cinayetinde, 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsü bulundu. Polis, vahşeti gerçekleştirenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Dört ayağını kesmişler
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan vatandaşlar, kaldırım üzerinde 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsünü fark ederek durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri harekete geçti
Olay yerine gelen veteriner ekipleri, bir aylık olduğu değerlendirilen yavru kediyi alıp, hekimliğe götürdü. Polis ekipleri, yavru kediyi eziyet çektirerek öldürenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Vatandaşlar, vahşete büyük tepki gösterdi.