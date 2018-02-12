Bu kareyi görenler dehşete düşüyor!

Japonya'da çekilen ve açlıktan bir iskelete benzeyen kadının durumu herkesi hayrete düşürdü.

Güncellenme 12 Şubat 2018 14:57

İnternette bir süredir birçok kullanıcı tarafından paylaşılan ve Japonya gündemine bomba gibi düşen fotoğraf gizemini hala koruyor. Bir Japon kadınının adeta eriyip bittiğini gösteren fotoğrafın ne olduğunu kimse tam olarak bilmiyor.

Adeta iskelet biçimini alan talihsiz kadının büyükbabası tarafından eve kapatılıp uzun bir süre aç bırakıldığı iddia edildi. 16.8 kilograma kadar düşen genç kızın hali görenleri şaşkına çeviriyor.

Zorla ayakta durduğu gözlemlenen kadının henüz kimliği ve başına ne geldiği bilinmezken fotoğrafın 10 yıl önce çekildiği iddia ediliyor.

Japonya'nın yere bir gazetesinde çıkan haberde kadının polisler tarafından kurtatılmasıyla birlikte tamamen iyiliştiği iddia ediliyor. Kız doktora götürüldüğünde "Ölüme 10 dakika kala" yorumları bile yapıldığı söyleniyor. Şu am 20'li yaşlarda olan kadın kendisini bu hale getiren babasının ne yaptığını ve kim olduğunu söylemekten kaçındı.