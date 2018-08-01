Bu kare Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu

PKK'lı hainlerin Şehit ettiği anne ve bebeğinin törenindeki kare herkesi gözyaşlarına boğdu.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 11:22

Yüksekova'da astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya’nın otomobilin geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etmişti. Patlama sonrası anne Karakaya olay yerinde hayatını kaybederken, 11 aylık bebeği de yaralanmış ama kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Hakkari’de düzenlenen tören sonrası anne ve bebeğinin naaşları memleketleri Sivas’a gönderildi.

O kare yürekleri yaktı

Tarifsiz bir acı yaşayan Astsubay Serkan Karakaya, eşi ve oğlunu gülümseyerek ve el sallayarak uğurlamıştı. Olayı duyan Türk halkı ise teröre lanet yağdırdı. Sosyal medyada her kesim büyük bir tepki gösterirken bu sabah yürekleri burkan bir fotoğraf geldi.

Çerçeve boştu

Şehit tabutlarının yanında bir askerin elindeki çerçeveler dikkati çekmişti. Çerçevelerden biri ise boştu. Bir Türk Bayrağı ve yanında da "BEBEK" yazıyordu. Görenler gözyaşlarına hakim olamadı.

Baba da tabuta omuz verdi

Törende askerlerin omuzunda iki tabut vardı. Tabuta omuz verenler arasında acılı olmasına rağmen dimdik duran baba da vardı. Bu görüntüleri izleyen Türkiye’nin kalbinden vurulmuşa döndü. 11 aylık bebeğin tabutu ise minicikti. Türk bayrağına sarılı küçük tabuta askerler selam durdu. Tören sonrası anne ve oğlu Sivas’a uğurlandı.