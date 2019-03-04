Bu İslam ülkeleri Filistin'e baskı yapıyor!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kudüs davasına Türkiye'den başka bir ülkenin sahip çıkmadığını söyledi.

Güncellenme 04 Mart 2019 12:48

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs gibi kutsal bir davaya Türkiye’nin de sahip çıkmaması durumunda başka kimsenin sahip çıkmayacağını söyledi.

“Müslüman ülkeler korktu”

Bakan Çavuşoğlu, ABD’den İsrail’den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını, Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler olduğunu, bunu Müslüman ülkelerin yaptığını, bu ülkelerin Kudüs'e sahip çıkacağını, Türkiye’nin İslam zirvelerinde ve BM Genel Kurulunda; ABD ve İsrail'e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken bu ülkelerin korkaklığını, ürkekliğini gördüklerini belirtti.

“Türkiye ateş çemberi içinde”

Türkiye’nin ateş çemberi içinde olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz'' dedi.

“Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar çok çalışıyoruz”

Bakan Çavuşoğlu, ''Terörle mücadelesinden tutun da siyasi çözüme kadar, Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar çok çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.