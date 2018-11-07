Bu ilk kez oldu! ABD'de Müslümanların zaferi

ABD'de yapılan ara seçimlerde bir ilk yaşandı. Filistin asıllı Tlaib ve Somali asıllı Omar, yeterli oyu alarak Temsilciler Meclisi'ne giren ilk Müslüman kadın oldular.

Güncellenme 07 Kasım 2018 09:52

ABD'de Michigan ve Minnesota eyaletlerinden seçimlere katılan Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Somali asıllı Ilhan Omar, yeterli oyu alarak Temsilciler Meclisi’ne giren ilk Müslüman kadın üyeler oldu.

İki Müslüman Temsilciler Meclisi’nde

Senato’daki 35, Temsilciler Meclisi’ndeki 435 sandalyenin tamamı için seçime giden ABD’de, ikisi de Demokrat Parti’den aday olan Tlaib ve Omar zafer kazanarak meclise giren ilk Müslüman kadın oldular.

Tlaib, nasıl kazandı?

Michigan eyaletinin 13. bölgesinden aday olan Tlaib'in seçimi kazanmasının en büyük nedeni ise daha önce bu bölgeyi elinde bulunduran eski Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi John Conyers'in, hakkında çıkan cinsel taciz iddiaları sonrası istifa etmesi ve Cumhuriyetçi bir rakibin aday çıkmaması olarak görülüyor.

“Kamu hizmeti yoluyla İslam’ı temsil etmek”

Seçimlerden önce ABD basınına konuşan Rashida Tlaib, amacının inancı ile Kongrede caka satmak olmadığını, herkese de söylediği gibi kamu hizmeti gibi etkili bir yolla İslam’ı temsil etmek istediğini söyledi.

Omar da Temsilciler Meclisi’nde

Minnesota eyaletinin 5. bölgesinden seçimlere giren Somali asıllı Ilhan Omar, Cumhuriyetçi rakibi Jennifer Zielinski karşısında galip gelerek ABD Kongre üyesi seçildi.

Temsilciler Meclisi’ndeki ilk başörtülü Müslüman

Temsilciler Meclisinin başörtülü ilk Müslüman kadın üyesi olan Omar, Temsilciler Meclisinde aynı bölgeyi temsil eden kadın üye Keith Ellison'ın yerine geçti.

Omar, ABD’ye ne zaman iltica etti?

Omar, ABD’ye henüz 12 yaşındayken gelerek 4 yıl mülteci kamplarında yaşadı. Omar’ın daha önce amacının Trump’ın göçmenlik politikalarına karşı durmaya devam etmek, siyasi olarak tek ödemeli sağlık sistemi ve silah kontrolü gibi politikaları savunmak olduğunu açıklamıştı.