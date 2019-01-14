Bu ilaçları kullananları sevindirecek haber

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk; 30 adet ilacın daha geri ödeme listesine eklendiğini duyurdu.

Güncellenme 14 Ocak 2019 13:07

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; 30 ilacın daha ödeme listesine eklendiğini duyurdu.

Bu kapsamda; KOAH, epilepsi ve kalp hastalıkları ilaçları da listeye eklenirken, Sosyal Güvenlik Kurumunda bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8 bin 547'ye ulaştı.

30 adet ilaç daha listeye eklendi

Yazılı açıklama yapan Bakan Selçuk, bakanlığın Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu'nda alınan kararlara göre 30 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettiğini, eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılara tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduklarını belirtti.

Hangi ilaçlar eklendi?

Geri ödeme listesine eklenen ilaçların hangileri olduğunu belirten Bakan Selçuk, bunların antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan olduğunu ifade etti.

Geri ödeme listesine kaç ilaç eklendi?

Bu eklemeyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8 bin 547'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, bakanlık olarak geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olmasını temenni ettikleri, vatandaşlara sağlıklı bir ömür diledikleri belirtildi.