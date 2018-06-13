Bu ilaçlar can alıyor!

2007 yılında ölüme neden olması gerekçesiyle yasaklanan Çin mali zayıflama hapı olan Lida can almaya devam ediyor.

Güncellenme 13 Haziran 2018 16:08

İnternet ortamlarında satışı devam eden Lida hakkında savcılık yeniden soruşturma başlattı. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve İlaç kurumu, soruşturma kapsamında adı geçen internet sitesi üzerinden ‘Li Da Daidaihua Weight Loss Capsules’ isme sahip ilacı sipariş verip analiz için laboratuvara gönderdi. Ve siteye erişim engeli getirilerek zararlı ilaç satışını bu site üzerinden durdular.

Gerçek ortaya çıktı

Kurumun gönderdiği numune üzerinde yapılan araştırmalar skandal gerçeği ortaya çıkardı. İlaç içerisinde bulunan maddeler gerçekten şok edici, tekstil ve oyuncak sanayisinde kullanılan asit baz ayracı olarak tercih edilen Fenolftalein maddesine rastlanmıştır. Tüm bu gelişmeler üzerin İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aldığı karar neticesinde piyasada bulunan ürünleri toplattı. Ürüne ait özellikle 1 Mayıs 2017 tarihine ait aktar, destek ürün satan yerler ve baharatçılardan acil olarak olarak toplatılma kararı verilmiştir.

Kanserojen madde içeriyor

Fenolftalein maddesi tıp alanında sindirim sorunu ve kabızlık gibi sorunları tedavi amaçlı ilaçlarda kullanılmaktadır. Aşırı oranda alındığı takdirde kronik olarak bağımlılık yaptığı tespit edilmiştir. Yan etkilerine bakıldığında düzensiz olarak ortaya çıkan kalp atımı, kramplar, halsizlik ve yorgunluk olarak kendini göstermektedir. Diğer tarafta hayvanlar üzerine yapılan çalışmalarda yüksek dozda kullanıldığında kanserojen etkilerinin de olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumun insanlar üzerinde de aynı sonuçlara sebep olabileceğinden 3 haftadan fazla kullanılması tavsiye edilmemektedir. Aynı zamanda bu madde polislerin olay yeri inceleme sırasında suç aletinde kan olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir kimyasal maddedir