Bu iddia gündemi sarsar! Cocu hala Fenerbahçe'de

Phillip Cocu'nun Fenerbahçe’den ayrılmadığı ve hala İstanbul'da olduğu iddia edildi.

Güncellenme 21 Kasım 2018 17:39

Fenerbahçe’de görevine son verilen Phillip Cocu kanadından henüz bir açıklama gelmedi. Alacakları tahsil etmeden Türkiye’den ayrılmayacağı konuşulan 48 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz hafta İstanbul’da görüntülendi. İddiaya göre Cocu’nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi feshedilmedi.

Hala İstanbul’da

Hollanda'nın Veronica kanalında açıklamalarda bulunan gazeteci Johan Derksen, Cocu’nun Fenerbahçe’den kovulmadığını, Hala İstanbul’da olduğunu, sadece sözleşme durumunun aktif olmadığını, yıllık 2 milyon Euro alacağını, bu durumda hala İstanbul’da olduğunu söyledi.

Fenerbahçe’den kovulmadı iddiası

4 Kasım'da açıklama yapan Cocu'nun menajeri Rob Jansen de, teknik adamın sözleşme durumunun değiştiğini ve kovulmadığını ileri sürmüştü.

İnternet sitesinde hala Fener’de görünüyor

Cocu’nun menajerliğini yapan şirketin sitesinde ise teknik adamın durumunun hala "Fenerbahçe'de çalışıyor" şeklinde olduğu belirtildi. Cocu’nun konuyla ilgili yönetimle sözlü bir anlaşma yaptığı tahmin ediliyor.