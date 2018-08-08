Bu hataya sakın düşmeyin!
Hijyen kurallarına uymadan hazırlanan ve çabuk bozulan gıdalar, buzlu ve soğuk içecekler ishale neden oluyor.
Günde üç seferden fazla yumuşak dışkılama ishal olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak iki haftadan kısa süreli ishallere akut, dört haftadan uzun süren ishallere ise kronik deniliyor. Bir çok şekilde karşılaşılan ishallerin enfeksiyona bağlı olup olmadığı önemlidir.
Bu belirtiler varsa dikkat!
İshalde durumun gidişatına göre durumu önemsemek gerekir ve mutlaka uzmana görünmekte fayda vardır. Bazı durumlarda sıvı ve elektrolit takviyesi gerekir.
İshal sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar:
- 48 saatten fazla süredir ishal devam ediyorsa
- 38 derecenin üzerinde ateş varsa
- Dışkıda kan veya siyahlık varsa
- İshalin yanı sıra bulantı ve kusma varsa
- Şiddetli karın ağrısı yaşanıyorsa
- Ağızdan sıvı alınamıyorsa
Bulantı, kusma ve ağızdan sıvı alımının olmaması gibi kritik sorunlar yoksa genel olarak durumun iyi olduğu hastalarda evde tedavi hazırlanabilir ve ishal tedavisi mümkündür. Herkes evde kolayca hazırlayabilecekleri sıvı ile ishal tedavisini kendileri yapabilirler.
Tedavi için hazırlanması gereken içecek:
1 lt kaynamış ve soğumuş su
1 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karbonat
Tüm malzemeleri bir araya getirin ve karıştırın gün içerisinde yudum yudum içerek basit ishali tedavi edebilirsiniz.