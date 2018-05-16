Bu hastalıklar oruç tutmaya engel mi?

Bazı hastalıklar sağlıklı oruç tutmanızın önüne geçerken bazıları ise tamamen oruç tutmanızı engeller...

Güncellenme 16 Mayıs 2018 16:54

Sindirim sistemi ile ilgili sorun yaşayan kişilerin Ramazan ayı sürecinde daha dikkatli olması gerektiklerini iftar ve sahur da dengeli olarak yemeleri gerektiğini uzmanlar açıkladı. Yaz aylarına gelmesi ile birlikte oruç süresinin uzamanı sağlıklı insanları bile zora sokarken bazı hastalıkları olan kimselerin ekstra dikkat etmesi gerekmektedir. Doktorunuza sormadan oruç tutmadan doğru olmadığı hastalıklar şunlardır:

Kabızlık

Reflü

Karın ağrısı

Karaciğer

Safra kesesi

Pankreas

Reflü hastaları

Uzun süren açlık sonrası tüketilen yağlı ve ağır yiyecekler reflüyü tetiklemektedir.

Sahurda yemek yedikten sonra hemen yatmaktan reflüyü artırabilir. Bu durum kişi de ağrıya mide yanmasına ve yutkunmada zorluklar çıkarabilir. Ağır ve yağlı yemeklerden kaçınmak gerekir ve Ramazan öncesi mutlaka doktorunuza görünün.

Gastrit ve Ülser hastaları

Midesi ile ilgili sorun yaşayan hastaların Ramazan ayı öncesi mutlaka doktora görünmeleri gerekmektedir. Daha rahat bir Ramazan ayı için dengeli ve sağlıklı beslenmek en büyük kurallar arasındadır. Ayrıca iftar ve sahur arasında yatmadan 2 saat önce olacak şekilde bir ara öğün koymaya özen göstermek gerekir. Mideye zarar verme ihtimali olacak ilaçlardan uzak durmak gerekir.

Karaciğeri rahatlatın

Karaciğer yağlanma gibi sorunların oluşmaması için dikkat edilmesi gereken kurallardan birisi de Ramazan ayı boyunca ağır, yağlı ve kalorili yiyeceklerden uzak durmak.

Safra kesesi taşı

Kilolu ve orta yaş üstünde sıklıkla görülen safra kesesi taşı uzun süre açlıkla birlikte taş artışı olabilmektedir.

Pankreas hastaları

Pankreasla ilgili sorun yaşayan kişilerin oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarından onay almaları gerekmektedir. Doktor onayı olmadan tutulan oruçlarla birlikte bir çok sağlıklı problemi ortaya çıkabilir.

Evde yiyin!

Ramazanda evde yemek yemek bir çok sağlık sorunun yaşanmasının önüne geçeceği gibi besin zehirlenmesi gibi sorunlarından önüne geçer ve dışarda aşırıya kaçacak beslenmenin kendi kontrolünüzle azaltabilirsiniz.

Bol su için!

Çiğ sebze ve meyve tüketimini artırıp, günlük su ihtiyacınızı da karşılayarak Ramazan sürecinde yaşanma ihtimali olan kabızlık gibi sindirim sorunlarının önüne geçebilirsiniz.