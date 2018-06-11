Bu hastalığın nedeni kansızlık!

Kansızlık toplumumuzda görülen en sık rastlanan kan hastalıklarının başında gelmektedir ve pek çok çok hastalığa da neden olmaktadır.

Güncellenme 11 Haziran 2018 11:56

Uzmanlar kansızlığın basit beslenme yetersizliğinden kaynaklanabileceği gibi kanser gibi ölümcül hastalıklarında işareti olabilmektedir. Kendisi devamlı olarak yorgun hissettiğini söyleyen kişinin ve çevresinin ilk aklına gelen şüphesiz kansızlık olmuştur.

Kansızlık aslında kan miktarındaki azalmadan dolayı oluşmaz aslında kana kırmızı rengi veren alyuvarlar içerisinde bulunan ve oksijen taşımaya yardımcı olan hemoglobin protein miktarında azalmalar bulunmaktadır.

Yapısında 3 besinsel faktör bulunur

Hemoglobinin yapımı için gerekli 3 temel besin faktörü bulunmaktadır. Bu besin faktörleri demir, B 12 vitamini ve folik asittir. Bu faktörlerden herhangi birinin olmaması ve eksik olması durumunda hemoglobin oluşamamaktadır.

Ancak bu değerlerin normal seyrinde olmasına rağmen hala kansızlık olma ihtimali bulunmaktadır. Kan yapımı için kemik iliğinin yeterli çalışamaması veya hatalı yapması, kanın damar içinde bölünmesi veya bir yerde kan kaybı olmasına bağlı olarak da kansızlık ortaya çıkabilmektedir.

En sık demir eksikliği ise özellik doğurganlık dönemindeki kadınlarla çok görülebilmektedir.

Kansızlık ve kanser arasında bir ilişki olup olmadığı uzmanlar, hastanın fiziki bir muayene sırasında doktorun karaciğer ve dalak büyümesi gibi sorunları tespit edip tüm bunlara bağlı olarak da hasta da gece terlemesi, ateş, kilo kaybı gibi eşlik eden başka şikayetlerde bulunuyorsa kansere yönelik şüphe oluşup araştırmalar yapılabilir.