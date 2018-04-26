Bu hamleyi yapan ilk genel başkan, Bahçeli oldu!

MHP Lideri Bahçeli, partisinin genel merkezine giderek aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Güncellenme 26 Nisan 2018 11:27

24 Haziran'da yapılacak genel seçimler için milletvekilliğine ilk başvuru yapana genel başkan, Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, basın mensuplarının "Sizi nasıl bir süreç bekliyor?" sorusuna, "Gayet iyi olacak ülkemiz açısından…" dedikten sonra "İYİ Parti'nin sloganına benzedi ama…" diyerek gülümsedi.

Medyayı ihmal ettik

MHP'nin Genel Merkezi'nde kurulan aday adaylığı başvuru merkezinde başvurusunu yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, işlemler bittikten sonra, yoğun bir çalışma ortamına gireceklerini, MHP'nin de bütün çalışmalarını tamamlayacağını, bunun güzel bir seçim olacağını, bazı yerlerde miting yapacaklarını, bazı yerler de ise kapalı salon toplantıları yapacaklarını, geçmişte medyayı ihmal ettiklerini ve bunu bu süreçte değerlendirecekleri açıklamasında bulundu.

"Cumhur İttifakı, millet aklı"

Dün MHP Genel Merkezi'ne asılan pankart ise dikkat çekti. Pankartta, "Cumhur İttifakı, millet aklı" ifadeleri kullanıldı. MHP'nin 24 Haziran seçim hazırlıklarında kullanacağı sloganlardan birinin bu olacağı belirtiliyor.

İyi Parti de sloganını açıklamıştı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı adayını olduğunu yineleyerek, partisinin sloganını açıklamıştı. Akşener sloganın, "Türkiye ve Milletimiz iyi olacak" olduğunu ifade etti.

YSK’dan seçim takvimi açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, "Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacağız. Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz" dedi.