Bu haber üniversiteli gençleri çok sevindirecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği, "üniversiteli gençlere yaz döneminde iş imkanı" için çalışmalara başlandı.

Güncellenme 21 Haziran 2018 10:13

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği gençlere yaz döneminde asgari ücretle iş imkanı için çalışmalara başlandı. "Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı" kapsamında üniversiteli gençler yazın çalışma imkanı yakalayacak.

Gençlerin sigortası başlamış olacak

Gençler yaşadıkları şehirlerin sosyal ve coğrafi şartlarına göre; yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, koçluk, eğitmenlik, folklor eğitmenliği, ağaç dikimi gibi iş imkanlarına kavuşacak. Gençler bu sayede hem topluma hizmet etmiş olacak hem de cep harçlığı biriktirerek eğitim masraflarını kazanacak. Bu imkanla gençlerin sigortası da başlamış olacak.

Toplam 4 bin 809 lira kazanacaklar

Bu kapsamda işe başlayan gençlere, net asgari ücret tutarında (bu yıl bin 603 lira 12 kuruş) ödeme yapılacak. 3 aylık program kapsamında çalışan genç, toplam 4 bin 809 lira 36 kuruş biriktirmiş olacak.

İŞKUR’un programına katılacaklar

Proje dahilinde üniversite okuyan 18-25 yaş arasındaki gençler, okudukları üniversitelerin bulunduğu şehirde İŞKUR'un düzenleyeceği, programlara katılacak. Yine gençlerin, bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak. Her yıl 100 bin genç sosyal çalışma programına dahil edilerek toplumsal konularda farkındalık yaratılacak. İŞKUR ilana çıkarak yapılacak işlerle ilgili gençlerin başvurusunu alacak.