Bu haber kiracıları sevindirecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na göre, kiralar gerçek bedeller üzerinden ödenecek ve kiracılar yılda en az bir kira kar edecek.

Güncellenme 20 Eylül 2018 15:21

Yeni Ekonomi Programı’ndan konutla ilgili iki önemli karar çıktı. Buna göre kiralar bundan sonraki süreçte TÜFE’ye bağlanacak ve gayrimenkullerden rayiç bedel üzerinden değil gerçek değeri üzerinden vergi alınacak. Bu sayede kiralar daha az artacak, kiracı yılda en az bir kira tasarruf edecek, konut ve arsa sahipleri ise daha yüksek vergi ödeyecek.

Kiralar daha düşük oranda artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nda konut sektörünü yakından ilgilendiren iki önemli karar çıktı. Habertürk'ün haberine göre kiralar üretici fiyatları (ÜFE) yerine tüketici fiyatlarına (TÜFE) göre belirlenecek. Böylece kiralar daha düşük oranda artacak.

TÜFE ne kadar arttı?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre TÜFE ağustos ayında yüzde 2,30 artarken yıllık bazda yüzde 17,90 oldu. Ağustos ayı yurt içi üretim enflasyonu (ÜFE) yüzde 32 oldu. İki oranın arasındaki fark bir yılda en az bir kiraya denk geliyor. Aylık kirası 1000 TL olanlar için aradaki yıllık fark 1700 TL'yi, 2000 TL olanlarda ise 3400 TL'yi aşıyor.

Konut ve arsa sahipleri daha yüksek vergi ödeyecek

Kurulacak taşınmaz değerleme sistemiyle gayrimenkullerden rayiç bedel üzerinden değil gerçek değeri üzerinden vergi alınacak. Bu da konut ve arsa sahiplerinin daha yüksek vergi ödemesi anlamına geliyor. Gayrimenkullerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi için adım atacaklarını kaydeden Albayrak şöyle konuştu: "Arsa ve konut alım satımında tapudaki bedel belediye rayiç değeri üzerinden değil gerçek değer üzerinden belirtilmelidir. Taşınmaz değerleme sistemini kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayacak süreci hayata geçireceğiz."