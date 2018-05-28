Bu gözlükleri kullanıyorsanız bir kez daha düşünün!

Havalar ısındı, güneşten korunmak için tercih edeceğiniz gözlüklerin taklit markalar olmamasına özen gösterin.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 12:08

Uzmanlar tezgahlarda satılan taklit güneş gözlüklerinin göz sağlığı için son derece zararlı olduğunu belirtiyor. Peki gözlük alırken nelere dikkat etmek gerekir? Yazın gelip, güneşin kendini göstermesi ile birlikte tezgahlarda ki taklit güneş gözlükleri yerini aldı. Bir çok ünlü markanın gözlüklerinin yanı sıra aynı tezgahta yakını görmekte sorun yaşayanlar için numaralı gözlüklerde bulunmaktadır.

Renkli camlara dikkat!

Uzmanlar gözlük kullanımı için mutlaka bir doktora danışmak gerektiğini ifade etti. Göz doktorları tarafından uygun görülmemiş olan gözlükleri tercih etmek göz sağlığı ve genel sağlık açısından uygun değildir. Bazı numaralı gözlükler yakını görmek için fayda sağlıyor olsa da uzak için olan ve renkli cama sahip olan gözlükler sağlık açısından uygun değildir. Piyasada bulunan ve doktor tarafından tavsiye edilmemiş gözlükler bulanık görmeye neden olmakla birlikte göz ve baş ağrısına sebep olmaktadır. Gözlük alırken mutlaka bir göz doktorundan onay almak ve kontrolünden geçmek gerekir. Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da tezgahta satılan gözlükler bulunmaktadır.

En iyisi camdan olan gözlükler

Güneşten gelen ultraviole ışınları gözde bazı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çeşitli kızarmalar, yaşarmalar ve kaşıntılar meydana gelmektedir. Bunun önüne geçebilmek için güneş gözlüğü kullanmakta fayda vardır. Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gereken bir kaç ufak ayrıntılı var bunlardan biri ultraviyole ışınlarını engellemesi bir diğeri ise ısı yönünden koruyu olmasıdır. Bu bakımdan özelliklere sahip gözlükler ise camdan yapılmaktadır. Plastik gözlükler içesinde de faydalı olanlar vardır ancak gözü koruma açısından cam olan gözlükleri tercih etmek daha uygundur. Dışarda uygun fiyata satılan gözlükler sanıldığı gibi koruyucu olmayabilmektedir.