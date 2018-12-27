Bu görüntülere son! Kağıt toplayıcıları için devrim gibi karar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kağıt toplayıcılarının daha rahat çalışabilmesi için tek tip üniforma dönemi başlatıyor.

Güncellenme 27 Aralık 2018 10:10

Belediyeler kağıt toplayıcıları ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında kağıt toplayıcıları bundan böyle tek tip kıyafetle çalışacaklar. Daha rahat çalışmaları sağlanacak kağıt toplayıcılarının kıyafetleri, çıkarılacak yeni yönetmelikle kanuni hale getirilecek.

Daha rahat çalışma imkanı

Sıfır Atık Projesi’nin kapsamı giderek daha da genişliyor. Projeye 81 ildeki kamu kurumlarının katılmasından sonra, yeni yıl itibarıyla kağıt toplayıcıları da bu proje kapsamına girecek. Sayıları toplam 2 milyonu bulan bu çalışanlar, çıkarılacak yeni yönetmelikle daha rahat çalışma olanağı bulacak.

Üniforma ile kağıt toplayacaklar

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; yeni yılın girişi ile birlikte belediyeler, Sıfır Atık Projesi kapsamında kağıt toplayıcıları ile iş birliğine gidecek. Bu kapsamda kağıt toplayıcılarının insani şartlarda çalışması için adımlar atılacak. Sokaklarda üniforma giyerek çalışacak olan kağıt toplayıcılarının kim oldukları ve nerede çalıştıkları belli olacak.

Zabıtalar ceza yazmayacak

Yeni yönetmelik hakkında değerlendirmelerde bulunan Kağıt Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Kahraman; geçmişte kendileri için en büyük tehlikenin zabıtalar olduğunu, 'Siz yönetmelikte yer almıyorsunuz, size ceza yazmamız için yukarıdan emir var' şeklinde uyarı aldıklarını, zabıtaların bu yönetmelikle birlikte artık bunu söyleyemeyeceklerini, kağıt toplayıcılarının da Sıfır Atık Sistemi'ne entegre edileceğini söyledi.

2 milyar 145 milyon TL tutarında destek sağlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Katı Atık Programı kapsamında, 2023 yılına kadar belediyelere toplam 2 milyar 145 milyon TL tutarında destek sağlayacak. Böylece belediyeler en uygun ve ekonomik şekilde atık yönetimi yatırımlarını yaparken çevresel yükümlülüklerini de yerine getirecek.