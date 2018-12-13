Bu görüntülere rağmen ölmedi

Çin'de bir işçinin vücuduna çalıştığı fabrikada 10 adet çelik çubuk saplandı.

Güncellenme 13 Aralık 2018 12:49

Çin’de akıl almaz bir kaza yaşandı. İsminin Zhou olduğu belirtilen 49 yaşındaki porselen fabrikasında çalışan işçinin vücuduna çelik çubuklar saplandı. İddiaya göre, bu kişinin vücuduna çalıştığı makinanın devrilmesi sonucu 30 santim boyunda 10 adet çelik çubuk saplandı.

10 adet çubuk saplandı

Çin’in güney doğusunda yer alan Hunan eyaletinde, porselen fabrikasında çalışan bir işçinin vücuduna, gece vardiyası için geldiği iş yerinde robot makinanın devrilmesi sonucu çelik çubuklar saplandı. Çubukların, Çinli vatandaşın kol, omuz ve göğüs bölgesine saplandığı, 30 santim uzunluğundaki 10 adet olduğu belirtildi.

Felç olmaktan şans eseri kurtuldu

Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan işçiye, 10 doktor müdahale etti. İşçinin ameliyatını başarılı bir şekilde yapan doktor, işçinin ilk geldiğinde durumunun ciddi olduğunu, vücuduna saplanan çubuklardan dolayı sırt üstü yatıramadıklarını, ameliyata on doktorun girdiğini, hastanın göğsüne isabet eden çubukların sinirlerini zedelediğini, hastanın felç olmaktan şans eseri kurtulduğunu söyledi.

İşçinin şu anki durumunun ise iyi olduğu belirtildi.