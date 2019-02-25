Bu görüntüler "insanlık ölmemiş" dedirtti

Adana'da penelvana çarpan bir araçta yaralanan üç kişiye oradan geçen bir kadın doktor müdahale etti.

Güncellenme 25 Şubat 2019 11:40

Adana’da kaza yaptıktan sonra devrilen panelvandan çıkarılan ikisi kadın üç yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir kadın doktor yaptı.

Kadın doktor olaya müdahale etti

Sağlık ekipleri gelene kadar yaralıların yanından ayrılmaya doktor etraftakilere, doktor olduğunu, ambulans gelene kadar herkesin sakin olması gerektiğini, kendisinin de o zamana kadar bir yere ayrılmayacağını söyledi. Yaralılar durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden panelvan sürücüsü kaldırıma çarptı. Araç çarpmanın etkisi ile yan yattı. Bu sırada araç içinde bulunan ikisi kadın üç kişi orada bulunan vatandaşlarca araç içinden çıkarıldı.

Üç kişi hafif yaralandı

Hafif yaralı bir şekilde araçtan çıkarılan kadınlar kaza sonrası şok yaşadı. Bu sırada olay yerinden geçen bir doktor, kazayı görüp hemen yaralılara müdahale etti. Yaralıların yardımına koşan doktor sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi yaptı. İsmi açıklanmaya doktor buradaki vatandaşları sakinleştirmek için, "Ben doktorum, lütfen sakin olun ambulans gelene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim" dedi.

Kaza sonrası şoka girdiler

Kaza sonrası şoke girenlere su içiren doktor, yaralıları konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Kazazedeler ise sağlık durumlarının iyi olduğunu, hastaneye gitmelerine gerek olmadığını söyledi. Panelvan araç çekici yardımıyla kaza yerinden alındı.