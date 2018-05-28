Bu gıdalardan uzak durun!

Yapılan araştırmalar sonucunda alkol ve işlenmiş etlerin kansere yakalanma ihtimalini artırdığı ortaya çıktı.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 15:52

Kanserden korunmak için Dünya Kanser Araştırmaları Fonu (WCRF) alkol ve işlem görmüş et tüketiminde uzak durmak gerektiğini vurguladı. Kanserle mücadele noktasında 10 maddelik bir liste yayınlayan Dünya Kanser Araştırmaları Fonu, düzenli alkol ve işlenmiş etin kansere yakalanma riskini artırdığını bildirdi.

Alkolden uzak durmak gerekir

34 ülkede 51 milyon kişi üzerinde Impreial College London araştırmacılarının yaptığı araştırma sonuçlarını gözden geçirip rapora dayalı bir tavsiye listesi ile hastalığa yakalanma ihtimalini yüzde 40’a kadar indirmeyi hedefliyor.

Kansere yakalanmamak için en iyi önlem alkolden uzak durmak gerek. Son dönemde yapılan araştırmalarda alkol içerisinde meme, karaciğer, ve bağırsak kanserlerinin de yer aldığı 6 kanser türü ile arasında güçlü bir bağ olduğu ortaya çıktı.

Yine aynı şekilde sucuk ve pastırma gibi işlenmiş etlerden ise tamamen kaçmak gerektiğini vurgulayan WCRF, haftada toplam olarak yarım kg kırmız et yemek gerektiğini bu oranın yarım kilogramı geçmemesi gerektiğini tavsiye etti. İşlenmiş etle birlikte fazla kırmız et tüketimini azaltarak bağırsak kanseri riskini azaltabileceğini vurguladı.

Obezite kanser riskini artırmakta

10 yıl önce obezite 7 kanser türüne neden olmaktayken şimdilerde 12 kanser türüne yol açtığı ortaya çıkmıştır.

Araştırma sonuçlarında çıkan verilere göre obezitenin, yumurtalık, karaciğer, prostat, mide, ağız, bağırsak, göğüs, boğaz, böbrek, safra kesesi, yemek borusu, rahim ve pankreas gibi kanser türlerine neden olduğu açıklandı.

Yine raporda çıkan sonuçlara göre son 20 yılda obeziteden kansere yakalanma ihtimalinin sigaradan kansere yakalanma ihtimalini geçeceği yönünde oldu. Bu durumun önüne geçmek için aşırı şekerli yiyeceklerden uzak durup, fast food beslenmeden kaçınıp bol bol hareket etmek gerektiği vurgulanıyor. Özellikle çocukların ilk dönemlerinde anne sütünden mahrum bırakılmaması gerektiği vurgulanıyor.