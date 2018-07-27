Bu gıdalar zayıflatıyor!

Sağlıklı oldukları kadar kilo verme üzerinde de büyük etkileri olan besinler açıklandı.

Güncellenme 27 Temmuz 2018 12:07

Uzmanlar yaptıkları araştırma sonucunda sağlık açısından pek çok faydası olan besinlerin zayıflama üzerinde de ciddi etkileri olduğunu ilan etti. Hazırlanan listede 27 süper gıda bulunuyor.

İşte düzenli tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olan besinler...

Beyaz peynir

Yumurta

Yaban mersini

Yulaf

Avokado

Esmer pirinç

Portakal

Badem

Süt

Çam fıstığı

Armut

Greyfurt

Barbunya

Kuru fasulye

Bitter çikolata

Kinoa

Patates

Öğütülmüş arpa

Brokoli

Muz

Somon balığı

Yeşil çay

Nohut

Siyah fasulye

Plantain meyvesi

Mercimek

Kilo vermeye yardımcı besinler arasında en çok dikkat çeken detay büyük bir çoğunluğunun protein bakımından zengin besinler olması. Bitkisel ve hayvansal proteinleri oldukça fazla barındıran bu besinler kilo verme üzerinde de ciddi bir etkiye sahiptir. Özellikle süt ve süt ürünler hayvansal protein açısından son derece zengindir. Bunun yanı sıra düzenli olarak tüketilen baklagillerde aynı etkiyi göstermektedir.