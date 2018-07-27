Bu gıdalar zayıflatıyor!
Sağlıklı oldukları kadar kilo verme üzerinde de büyük etkileri olan besinler açıklandı.
Uzmanlar yaptıkları araştırma sonucunda sağlık açısından pek çok faydası olan besinlerin zayıflama üzerinde de ciddi etkileri olduğunu ilan etti. Hazırlanan listede 27 süper gıda bulunuyor.
İşte düzenli tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olan besinler...
- Beyaz peynir
- Yumurta
- Yaban mersini
- Yulaf
- Avokado
- Esmer pirinç
- Portakal
- Badem
- Süt
- Çam fıstığı
- Armut
- Greyfurt
- Barbunya
- Kuru fasulye
- Bitter çikolata
- Kinoa
- Patates
- Öğütülmüş arpa
- Brokoli
- Muz
- Somon balığı
- Yeşil çay
- Nohut
- Siyah fasulye
- Plantain meyvesi
- Mercimek
Kilo vermeye yardımcı besinler arasında en çok dikkat çeken detay büyük bir çoğunluğunun protein bakımından zengin besinler olması. Bitkisel ve hayvansal proteinleri oldukça fazla barındıran bu besinler kilo verme üzerinde de ciddi bir etkiye sahiptir. Özellikle süt ve süt ürünler hayvansal protein açısından son derece zengindir. Bunun yanı sıra düzenli olarak tüketilen baklagillerde aynı etkiyi göstermektedir.