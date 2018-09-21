Bu gıdalar cildinizi besliyor

Yaz tatili sonrası tahriş olan cildinizi beslemek için hangi gıdaları tüketmek gerekir?

Güncellenme 21 Eylül 2018 16:47

Yazın olumsuz etkileri ile birlikte cildinizi tekrar eski parlaklığına ve canlılığına kavuşturmak için nelere dikkat etmek gerekir, hangi besinler cildinizin yenilenmesine yardımcı olur?

Avokado

İçeriğinde bulunan yağlar ve E vitamini cildinizin nemlenmesine yardımcı olur. Avokado içerisinde bulunan yağlar cildi besleyip kısa sürede zararlı etkenlere karşı da korur.

Somon

Ton balığı ve somon balığı gibi balıklar, omega-3 yağ asitleri açısından oldukça zengindir. Balık içerisinde bulunan Omega-3 yağ asitleri cilt sağlığı açısından çok önemli olup yenilenme sürecinde de önemli etkiye sahiptir.

Ispanak

Koyu yeşil yapraklı sebzeler antioksidan bakımından en zengin besinlerdir. Özellikle ıspanak içeriğinde bulunan demir, folat, magnezyum, A, C ve E vitaminleri bakımından oldukça zengindir. A, C ve E vitaminleri cildi içten dışa temizler.

Yaban mersini

C vitamini bakımından zengin olan yaban mersini, cildin elastiyetini artırmaya yardımcı olur. Cildin daha genç ve daha canlı görünmesine yardımcı olur.

Papaya

Tropikal bir meyve olan papaya sindirim sistemini faydalı olması ile birlikte C ve E vitaminleri ile birlikte güçlü antioksidan bir besindir. Cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyarak akne oluşumunun önüne geçer.