Bu gıdalar beyni öldürüyor!

Gün içerisinde tüketilen besinler sadece kilo alıp vermenizi sağlamıyor aynı zamanda beyin sağlığını da önemli anlamda etkiliyor.

Güncellenme 07 Aralık 2018 12:52

Gün içerisinde tüketilen besinlerden hangisi beyin sağlığını önemli anlamda etkiliyor? İşte beyin sağlığını etkileyen besinler…

Şeker ve şeker ürünleri

Uzun süreli olarak şeker tüketildiğinde ciddi nörolojik sorunlara neden oluyor. Aynı zamanda hafıza zayıflığı gibi problemlere de yol açıyor. Buna bağlı olarak şeker ve ürünlerinde uzak durmakta fayda var.

Alkol

Ciğeri bitirmekte önemli bir etkiye sahip olan alkolün beyin üzerinde etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Sağlıklı düşünme yeteneğini etkilediği gibi hafızayı da bitirmektedir. Alkol bırakıldığında kısa vade de bile etkiler görülebiliyor.

Fast food

Yapılan araştırmalar fast food ürünlerinin beynin kimyasını değiştirdiğini ortaya çıkardı. Bu da kişiler depresyon ve anksiyete sorunlarına neden olmaktadır.

Fast food içerisinde bulunan katkı maddeleri kişilerde öğrenme bozukları, hafıza da zayıflıklar ve ciddi oranda motivasyon eksikliğine neden olmaktadır.

Kızarmış yiyecekler

Tüm işlenmiş yiyeceklerin içerisinde katkı maddeleri, yapay tatlandıcılar, kimyasallar ve koruyucu maddeler bulunuyor. Bu maddelerde hem çocuklar hem de yetişkinler üzerine önemli beyin hasarlarına neden oluyor.

Aşırı tuzlu gıdalar

Tuz tüketiminin tansiyon ve dolaylı olarak kalbe zarar verdiği biliniyor. Ancak bilinmeyen bir durum var ise o da tuz içerisinde olan sodyumun beyne önemli ölçüde zarar verip kişinin düşünme yeteneğini zayıflattığıdır.

Trans yağlar

Trans yağların her türünden uzak durmak gerek. Kalp, obezite, kolesterol gibi hastalıklara neden olduğu bilinse de beyin üzerinde de ciddi etkileri bulunuyor ve beynin reflekslerini öldürüp, işlevinin kalitesini düşürüyor.