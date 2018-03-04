Bu fotoğraf tarihe geçer!

Afrin'de görev yapan polislerden birinin çocukları, babalarını televizyonda görünce duygusal anlar yaşandı.

Güncellenme 04 Mart 2018 14:40

Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yapılan operasyonda görev yapan özel harekat polisi yayına çıktı. Yayında babasını gören küçük çocukların televizyonda babasını öpmesi ise duygusal anlar yaşattı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'de görev yapan özel harekat polisi sınır ötesinde basın mensupları ile konuştu.

Polisi televizyonda gören çocuklar ise babalarını görmenin mutluluğunu yaşadı. Günler sonra babalarını televizyonda gören çocuklar babalarının yanağına öpücük kondurdu.

Raco ele geçirilmişti

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı 44. gününe girdi. TSK ve ÖSO, Raco'da tüm kontrolü ele geçirdi.

TSK harekatın başından bu yana Raco'nun da içinde olduğu 7 yerleşim yerinin ele geçirildiğini açıklarken, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2612'ye ulaştığını belirtti.

Afrin'in Hacı Halil köyü ile Şeyh Hadid beldesi teröristlerden temizlenirken, yine Afrin'de bulunan Bafliun köyü, Halilo, Soğulcak ve Aranda köylerini teröristlerden temizledi.