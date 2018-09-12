Bu etlerden uzak durun!

Uzmanlar vatandaşların şarbon tehlikesi ile karşı karşıya kalmamaları için merdiven altı üreticilerden et almamaları noktasında uyardı.

Güncellenme 12 Eylül 2018 11:52

Hayvanlardan insanlara buluşan tehlikeli hastalıklar arasında yer alan şarbona karşı nasıl önlemler almak gerekir?

Gerekli tedbirler alındığı takdirde bir sorunla karşı karşıya kalınmayacağını vurgulayan uzmanlar, hayvanlarda bu hastalığın görülmesi halinde mutlaka ihbar edilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Telef olan hayvanlar noktasına ise dikkat edilmesi gereken en büyük detay su kanallarından uzak, üzeri açılmadan 2 metre derine üzerine kireç dökülerek gömülmeli veya yakılmalıdır. Aşılaması yapılan hayvanları ise 15 günden önce mera çıkarılmadan kontrollerinin yapılması gerekir. Hastalık çıkan noktada hastalık belirtisi göstermese de çevredeki hayvanlarında aşılanması gerekir. Aşı yapılan hayvanların ise 30 günü tamamlamadan tüketime sunulmaması gerekir.

Güvenilir yerlerden alışveriş yapın

Şarbon noktasın vatandaşlarında dikkatli olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, hayvan yetiştiriciliği ile ilgilenen kişilerin de hayvanlarını en kısa zamanda bir veteriner hekime göstermeleri gerektiğini kaydetti. Hastalığı tespit edilen hayvanların kesilip etlerinin satılmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, kesilmeden ölen hayvanların rastgele olarak atılmadan sürüsünde bulunan hayvanların ve temas eden kişilerin en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Şarbon konusunda vatandaşlar sakin ve bilinçli olarak hareket etmeliler ve kontrolsüz kesilen hayvanların etlerinden uzak durmalılar. Güvendikleri market ve kasaplardan etlerini almalılar.