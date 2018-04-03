Bu da kanser yapıyor!

Sigara gibi kanseri tetikleyen bir başka etkense obezite oldu. Adeta salgın hastalık gibi yayılan obezite her geçen gün artıyor.

Güncellenme 03 Nisan 2018 17:50

Obezite, pek çok hastalığı da beraberinde getiriyor ve kansere yakalana riskini artırıyor. Obeziteden dolayı kansere yakalanma ihtimali artık sigaradan sonra geliyor. Obezite ve kanser arasındaki ilişkiyi araştıran uzmanlar, vücuttaki yağlanmaya bağlı olarak, pankreas, safra kesesi, yemek borusu, meme, rahim, böbrek, karaciğer ve kalın bağırsak kanser riskleri artmakta olduğunu ifade ediyor.

İnsülin seviyesine dikkat!

Obez kişilerde bulunan fazla yağ dokusunun iltihap odağı gibi davrandığını ve bu devam eden iltihap durumunun kanser riskini artırdığı söyleniyor. Obez kişilerde bulunan yüksek insülin durumu bu iltihabı süreci hayli etkilemektedir. İnsülin seviyesi arttıkça insülin benzeri hormonlar da kansere neden olan hücrelerin çoğalarak kansere dönmesine neden olmaktadır. Obezitenin kadınlarda daha sık görüldüğü göz önüne alınırsa kadınların kansere yakalanma ihtimalleri daha yüksektir. Aynı zamanda obezite ile birlikte kadınlık hormonu olan östrojenden yüksektir ve bu durum meme ve rahim kanserine yakalanma ihtimalini artırmaktadır.

Nasıl korunulur?

Uzmanlar vücudun sorunsuz bir şekilde hayatına devam edebilmesi için kişinin devamlı olarak ideal kilosunu koruması gerektiğini ifade ediyor. Kişinin ideal kilosu da vücut kitle indeksine bağlı olaran 18,5 ile 25 arasında olmalıdır. Örnek verilecek olursa 160 cm boya sahip bir kimse 48 kilo ile 65 kilo arasında ideal kiloya sahiptir ve bu kilo aralığında kalması gerekmektedir. Kişinin hedefi sağlıklı ve ideal kilo aralığında kalmak olmalıdır. Yapılan araştırmalardan yola çıkılarak kilo vermenin kanser üzerinde çok etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Kanseri hayatımızdan çıkarmak için ideal kiloyu koruyup, günde ortalama olarak 30 ile 60 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite yapmak gerekmektedir. En önemlisi bu süre içerisinde temiz hava yürüyüşü daha etkili olacaktır. Aynı zamanda şekerli içecekler, yüksek kalorili yiyecekler ve işlenmiş etlerden uzak durmak gerekmektedir.