Bu besinleri tüketmiyorsanız depresyon kapıda!

Yapılan araştırmalar sonucunda balık yağının, depresyon gibi sinir sistemi bozukluklarına yakalanma ihtimalini azalttığı ortaya çıktı.

Güncellenme 29 Mart 2018 11:58

Önemli enerji kaynaklarından biri olan balık yağının günlük düzenli olarak tüketildiğinde beyin, göz ve kalp sağlığına yararlı olduğu uzmanlar tarafından söyleniyor. Aynı zamanda son yapılan araştırmalarda balık yağının depresyon gibi sinir sistemi bozukluklarının ortaya çıkmasını da engellediği ortaya çıkmıştır. İçeriğinde bulunan EPA ve DHA yağ asitlerinin kalp, göz ve beyi için son derece faydalı olduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Aynı zamanda Omega-3’te insan sağlığı açısından son derece önemlidir. Balık yağının anne bebek sağlığı açısından ne kadar yararlı olduğu uzmanlar tarafından defalarca söylenmektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Yeteri kadar balık, ceviz, fındık ve keten tohumu tüketemeyen kişilerin sağlık konusunda sorunlar yaşadığını ifade eden uzmanlar, doğal yollardan tutulan deniz balıklarının trigliserid formunda olduğunu belirtiyor. Bu yağlar kimyasal bileşim içermektedir. Omega-3 içerisinde bulunan yağlar beyin gelişimi ve fonksiyonları için önemli rol almaktadır ve kroner kalp hastalıklarının yanı sıra bağışıklık sisteminin de güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Sağlıklı bir vücuta sahip olmak için yeteri kadar omega-3 almak gerekmektedir. Omega-3’ü en çok barındıran besinler ise başta balık, ceviz, keten tohumu ve fındık içerisinde bulunmaktadır.

En fazla Omega-3 derin su balıklarında

Ilık su içerisinde bulunan balıklarda yeteri kadar Omega-3 bulunmadığı bilinmektedir. Ancak derin su balıklarında ise yüksek miktarda Omega-3 bulunmaktadır. Omega-3 barındıran derin su balıkları ise, sardalya, somon, hamsi ve yayın balıklarıdır. Ülkemizde bulunan balıklar arasında en fazla Omega-3 içeren balık ise hamsidir. Hamsi yoğun olarak Omega-3 içermektedir. Ancak sıcak sularda bulunan balıklarda yeteri kadar Omega-3 bulunmamasından dolayı Türkiye’de bulunan hamside Omega-3 ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bunun için ekstra bir takviye almak gerekmektedir.

En az 300-500 mg alınmalı

Uzmanlar, Dünya Sağlık Örgütü’nün günlük tüketilmesi gereken Omega-3 miktarının 300-500 mg arası olması gerektiğini konusunda hem fikir olduklarını vurguladı. Omega-3’ün insan sağlığı açısından önemi üzerinde duran uzmanlar balık dışından ceviz, keten tohumu, soya fasulyesi ve kabak çekirdeği ile de bu ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini vurguladı.