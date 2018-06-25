Bu besinleri tüketirseniz!

Sofralarımızdan yaz ve kış eksik etmediğimiz besinlerin aslında şekilleri hangi organa faydalı olduklarını gösteriyor.

Güncellenme 25 Haziran 2018 09:34

Yaz ve kış aylarında sıklıkla tükettiğimiz besinler sahip oldukları şekillerle hangi organa daha çok fayda sağladığını gösteriyor.

İncir

İncir dalında ikili olarak asılı duran bir meyvedir ve incir erkekleri için son derece faydalıdır kısırlığı engellediği gibi sperm sayısını ve hareketliliğini artırmaktadır.

Zeytin

Zeytin ise kadınlar için çok sağlıklı bir meyvedir, şekil olarak kadın yumurtalıkları ile aynıdır. Yumurtalık sağlığı için son derece faydalıdır. Yumurtalıkların sağlıklı olarak fonksiyonlarını sürdürebilmesi açısından önemli bir yere sahiptir.

Soğan

Vücut hücreleri ile benzerlik göstermektedir. Radikalleri nötralize ederek hücrelerin zarar görmesinin önüne geçer ve güçlü bir antioksidan olma özelliğine sahiptir.

Fasulye

Görüntü olarak böbreklere benzeyen fasulye, böbreklerin fonksiyonlarını sürdürebilmesi açısından da önemli bir besindir.

Ceviz

Beynin lobları ile benzerlik taşıyan ceviz, yüksek oranda omega-3 yağlar içermektedir ve bunun yanı sıra vitamin ve mineral açısından da güçlüdür. Beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesi açısından önemli vitamin ve minerallerdir.

Patlıcan

Patlıcan, avokado ve armut benzer olarak ortadan ikiye kesildiğinde anne rahmini andırmaktadır. Bu besinler düzenli olarak tüketildiğinde hormonlar açısından son derece faydalı olmakla beraber rahim kanserinin oluşmasının da önüne geçmektedir.

Domates

Ortadan ikiye kesilmiş domates kalpte bulunan 4 bölüme benzemektedir. Kalp hastalıklarının önlenmesi açısından domates çok önemli bir besindir.

Nar

Çekirdekleri ile birlikte kan hücrelerine benzeyen nar kalp sağlığı için de çok önemli bir antioksidan olma özelliğine sahiptir.

Üzüm

Üzümün her bir tanesi kalpte bulunan kan hücreleri ile benzerlik göstermektedir. Zararlı hücrelerin tutulup vücuttan atılması açısından önemli bir göreve sahiptir. Kan yapıcı bir özelliğe sahip olan üzüm kalbe de iyi gelen bir meyvedir.

Brokoli

Brokoli be brüksel lahanası kan hücreleri ile benzerlik göstermektedir. Lif açısından ve C vitamini olarak yüksek değerlere sahip olan bu besinler kansere yakalanma riskini de azaltmaktadır.

Kivi

Dilimlenmiş gibi aynı göze ve göz bebeğine benzemektedir. Göz sağlığı açısından büyük öneme sahip olan kivi aynı zamanda güçlü bir antioksidandır.