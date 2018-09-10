Bu besinleri bol bol tüketin!

Sağlık için son derece faydalı olan bazı besinleri tüketmeye özen göstermek gerekir. İşte mutfağınızda eksik etmemeniz gereken besinler...

Güncellenme 10 Eylül 2018 10:16

Kivi

Lif bakımından zengin olan kivi, bağırsakların çalışmasını sağlayarak sindirimi kolaylaştırır ve böylece kabızlığın önüne geçer. Yüksek oranda C vitamini olması açısından da bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi de bir etkisi vardır.

Ceviz

İçeriğindeki Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri beyin ve zeka gelişimini destekler. Hafızayı kuvvetlendirmekle birlikte vücuda enerji verir. Hazımsızlığa karşı iyi gelir ve kolesterolü düşürür. Bal ile birlikte tüketildiğinde basura iyi gelir.

Kırmızı biber

C vitamini açısıdan ve Beta karoten bakımıdan zengin olan Kırmızıbiber bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı koruyup, vücudun direncini artırır. Aynı zamanda kırmızıbiberin sindirimi kolaylaştırıcı ve iştah açıcı etkisi de bulunuyor.

Fesleğen

Sakinleştirici özelliğinin bulunması vücudun rahatlanmasını yardımcı olur. Hazımsızlığı gideren etkisinin yanı sıra öksürük ve baş ağrısının de kesilmesinde etkilidir. Çay gibi demlenip tüketildiğinde bağırsak gazlarının gidermeye yardımcı olur.

Ahududu

Vücutta bulunan toksinleri dışarı atar ve kanı temizler. Ateş düşürücü etkisi ile ateşli hastalıklara karşı da koruyucudur. Olgun ahududu içerisinde yüksek oranda A vitamini bulunur.

Turp

Tam bir karaciğer dostu olan turp, karaciğerin kuvvetlenmesine ve şişkinliğin inmesine yardımcı olur. Sarılık içinde son derece faydalıdır. Vücudun ve diş etlerinin güçlenmesine etkili bir besindir. Kansere karşı koruyucu olan turp aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarına karşıda son derece faydalıdır.

Domates

Lif bakımından zengin olan domates, kabukları ile birlikte tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırır. Mide bağırsakların düzenli çalışmasında etkili olduğu gibi kabızlığın giderilmesinde de etkilidir.