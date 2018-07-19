Bu besinler vücudu nikotinden temizliyor!

Tüm organlara karşı büyük zararı olan sigara, aynı zamanda çeşitli hastalıklara karşı da zemin hazırlıyor.

Güncellenme 19 Temmuz 2018 11:29

Başta kanser olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkaran sigarayı bırakmak isteyen kişilerin öncelikler vücutlarını nikotinden temizlemeleri gerektiğini vurguluyor ve bunun için de bazı besinleri mutlaka tüketmek gerekiyor.

Nikotini vücuttan atan besinler:

Kivi: Nikotini vücuttan atmaya yardımcı olur

Su: vücutta mevcut olan nikotinin atılmasına yardımcı olur. Susuz kalmış hücrelerin yenilenmesini sağlar ve hücreleri nikotinin etkisinden temizler.

Zencefil: sigara isteğini azaltarak akciğerlerin temizlenmesinde büyük rol oynar.

Havuç: eğer sigara konusunda bir tiryaki iseniz nikotinin vücutta 3 gün kaldığını bilmeniz gerekir ve nikotinin zararlı etkilerinden kurtulmak için havuç suyu mutlaka içmelisiniz. Aynı zamanda havuç suyu cildin sigaradan dolayı erken yaşlanmasının önüne geçer ve cildi yenileyip parlaklık kazandırır.

Isırgan: ısırgan otu iyi bir dezenfekten olması açısından vücudu nikotinden arındırır.

Sigara isteğini azaltan besinler