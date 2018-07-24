Bu besinler sürekli uyku yapıyor!

Eğer sizde de mide ekşimesi, deri döküntüsü, uykusuzluk gibi sorunlar varsa maya alerjisinin habercisi olabilir.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 09:53

Kahvaltıların vazgeçilmezi olarak bilinen simit peynir, sanıldığı kadar masum değil, tüm gün yorgun hissetmenize neden olur.

Bazı yiyecek ve içeceklerin içerisinde bulunan maya proteini bazı kimselerde vücutta duyarlılık gösteriyor. Vücutta alerjik reaksiyon gösteren maya, çeşitli antikorlar üretiyor.

Test yaptırın

Maya alerjisi kişiden kişiye değişiklik gösteriyor olup, tüm vücut etkileyebileceği gibi en büyük belirti olarak cilt reaksiyonu olarak da kendini gösterebilir. Maya alerjisi deri döküntüsü, yanma şeklinde görülebileceği gibi genel olarak, baş dönmesi, eklemlerde ağrı, şişkinlik, mide ekşimesi olarak da görülebilir. Maya alerjisini kişiler anlamak güç olabilir ancak maya içerek gıdalar tüketildiğinde sorunlarla sıklıkla kendini gösteriyorsa mutlaka gıda testi yaptırmak gerekir.

Kuruyemiş veya yumurtalarda var mı?

Maya içeren besinler, ekmek ve ekmek türevleri, simit, kurabiye, kek ve pasta gibi ürünlerin yanı sıra peynir, yoğurt ve kefir gibi süt ürünleri ile birlikte turşu ve sirke içerisinde de maya bulunur.

B vitaminlerine dikkat!

Canlı bir organizma olan maya B vitaminleri açısından da oldukça zengindir B vitaminin yanı sıra, sodyum potasyum ve çinko da içermektedir. Maya içeren gıdalara karşı alerjisi olan kişilerin B vitamini ihtiyacını karşılayacak alternatif besinleri mutlaka tüketmelidirler. B vitamini bakımından zengin olan besinler et, balık, yumurta gibi hayvansal gıdalarda bulunacağı gibi kuruyemiş ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde de bulunur.