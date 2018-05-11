Bu besinler mutluluk ve enerji veriyor!

Günlük hayatın koşturmasında yaşadığınız stres sizi mutsuz edebilir. Ancak yaşam tarzınızda ufak değişikliklerle mutlu olabilirsiniz.

Güncellenme 11 Mayıs 2018 13:51

Uzmanlar sağlıklı beslenmenin özelliklede bazı besinlerin mutlulukla yakından ilişkisi olduğunu söylüyor. Bazı besinlerin insan vücudunda bir takım kimyasal değişimlere neden olduğu ve mutluluk hormonun salgılanmasını sağladığı bilinmektedir. Çikolata yiyen herkesin mutluluk olduğunda hem fikiriz buradan bile yiyeceklerin mutluluk ile bir ilgisi olduğu ortaya çıkıyor.

Depresyona bile iyi geliyor

Doğru ve yeteri kadar beslenildiği takdirde depresyonun bile önüne geçileceğini ifade ediyor. Uzmanlar mutluluk veren besinleri sıraladı.

Yumurta

Protein bakımından zengin olan yumurtanın aynı zamanda mutluluk kaynağı olduğunu bilinmektedir. Sağlık problemi yaşamayan herkesin günde mutlaka 1 yumurta yiyerek günde mutlu başlayabilirsiniz. Ancak mutluluğun etkisini daha da artırmak için sabah kahvaltıda 3 yemek kaşığı lor peyniri ile birlikte 1 dilim tam tahıllı ekmekte tüketebilirsiniz.

Kinoa

Yine protein bakımından zengin olan kinoayı özellikle akşam yemeklerinde salatanın yanına veya sebze yemeklerine atarak günün stresinin atılmasına yardımcı olabilirsiniz.

Kabak çekirdeği

İçerisinde yüksek oranda mutluluk artırıcı aminoasitlerin olması bakımından seroterin hormonun salgılanmasına yardımcı olmaktadır. Kişin rahatlamasına yardımcı olarak stresi önleyici etkiye sahiptir.

Hindi eti

Protein bakımından zengin olan hindi etini öğle yemeklerinde tüketmeye özen göstermek gerekmektedir. Hindinin mutluluk veren etkisinden yüksek derece de faydalanmak için kompleks kanbonhidratlar yani yulaf, çavdar gibi tam tahıllı ürünlerle birlikte tüketebilirsiniz.

Amaranth

Horozibiği olarak da bilinen bu tohum yüksek derecede protein kaynağıdır. İçerdiği protein sayesinde emilimi artırdığından mutluluk veren bir besin olarak görülebilmektedir. Kinoa gibi günün stresinden kurtulmak için amaranth tohumunu da akşam yemeklerinde 3 yemek kaşığı kadar tüketebilirsiniz.