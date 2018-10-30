Bu besinler mutlaka buzdolabınızda olmalı!

Kilo vermenizi hızlandırmak için buzdolabında mutlaka bu yiyeceklere yer verin.

Güncellenme 30 Ekim 2018 14:27

Dışarıdan yemek söylenmediği takdirde buzdolabında bulunan yiyecekler yeniyor. Ve buzdolabı içerisinde bulunan yiyecekler ne kadar sağlıklı olursa beslenmenizde o ölçüde sağlıklı olur. Bu nedenle buzdolabınızda bulunan aperatiflerin sağlıklı olmasına özen göstermek gerekir.

Buzdolabında mutlaka olması gereken besinler

Yoğurt: İçerisinde bulunan yüksek orandan kalsiyum ve protein sağlık açısından son derece önemlidir. Fırınlanmış sebzelerin üzerine krema yerine ekşi yoğurt eklerseniz besinlerinizi daha sağlıklı hale getirmiş olursunuz. Sade yoğurt tüketmekten hoşlanmıyorsanız içerisine sevdiğiniz meyveleri ilave edebilirsiniz.

Yumurta: Protein bakımından zengin olan yumurta ortalama 80 kaloridir. Yumurta gibi protein ve sağlıklı karbonhidratlar bakımından zengin olan besinleri tüketmek sindirim sorunlarına neden olmaz. Buna bağlı olarak buzdolabında mutlaka bulundurulması gereken besinler arasında yumurta da yerini alır.

Fıstık ezmesi: Folik asit ve doymamış yağlar bakımından zengin olan fıstık ezmesin lif bakımından zengin olan krakerler ve muz ile tüketebilirsiniz.

Yeşil salata: Tüm sebzeler sağlık için son derece faydalıdır. Yağ ve kalori bakımından düşük olan yeşillikler lif bakımından da oldukça zengindir. Kilo bakımından zayıflamak isteyen kişiler yeşil yapraklı sebzeleri sofralarından eksik etmemeleri gerekir.