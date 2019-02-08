Bu besinler kas yapıyor!

Güçlü kaslara sahip olmak kişiler spor yapıyor ancak spor yapmanın yanı sıra bazı besin takviyeleri ile birlikte bu süreci hızlandırabilirsiniz.

Güncellenme 08 Şubat 2019 12:43

Güçlü kaslara sahip olmak isteyenler bu besinler sofralarından eksik etmemeliler.

Yumurta

Günlük tüketilen bir yumurtanın içerisinde ortalama 6 ile 8 gram arası protein bulunur. Ayrıca çinko, demir, kalsiyum ve vitamin açısından da oldukça zengindir.

Balık yağı

Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olan balık yağı, vücut içinde önemli bir yardımcıdır.

Tavuk

Tavuğun içerisinde 30 ile 100 gram arası protein miktarı bulunur. Tüketirken fırında, haşlama veya kızartma olarak deneyebilirsiniz.

Yulaf

Lif, protein, mineral ve vitamin açısından zengin olan yulaf oldukça sağlıklıdır ve mutlaka tüketilmesi gerekir.

Ananas

Proteini sindirebilen bromelein adlı enzim barındıran ananas, özellikle egzersiz sonrasında kahvaltıda ve ara öğünlerde tüketilebilir. Aynı zamanda kas iltihabı azaltan bir etkiye sahiptir.

Muz

Oldukça sağlıklı ve besleyici bir besin olan muz, şeker oranı yüksek olması nedeni ile tüketirken dikkat etmek gerekir. Kas yapını destekleyen bir yapıya sahiptir.

Brokoli

Lif ve mineral kaynağı olan brokoliyi, ıspanak, domates, mısır ve biberle birlikte yapacağınız salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

Süzme peynir

Protein açısından zengin olan süzme peynir, uzun süre tokluk hissi vermesine bağlı olarak diyetlerinizde kullanabilirsiniz.

Somon

Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olmasına bağlı olarak somon, omega 3 yağ asitleri bakımından zengindir ve kas geliştirici etkiye sahiptir.

Badem

Güçlü antioksidan özelliği bakımından badem, protein ve yağ açısından da önemli bir kaynaktır.