Bu besinler karaciğeri yeniliyor!

Toksinleri atarak iç organları temizlemeye yarayan bir takım besinler vardır. Bu besinlerden kimisi de karaciğeri doğrudan etkiliyor.

Güncellenme 28 Eylül 2018 12:40

Vücudumuzun temel organlarından biri olan karaciğer, bu temel organımızın yenilenmesi için sağlıklı beslenme büyük bir önem taşır. Bazı besinler toksinleri atarak yenilenmeye yardımcı olur. Bu besinlerden bazıları ise karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar karaciğer sağlığını koruyan besinleri anlattı.

Sarımsak

Toksin atmakta en iyi besinlerden biri sarımsaktır. Aynı zamanda karaciğerin yenilenmesinde de çok önemli bir besindir. Sarımsağın içerisinde bulunan sülfür karaciğerin işlevine yardımcı olur enzimlerin üretilmesine destek sağlar. Doğal antibiyotik olan sarımsağın çiğ tüketilmesi de çok önemli bir yere sahiptir.

Avokado

Sağlıklı yağların alımı için en sağlıklı besinler arasında avokado da yer alır. İçeriğindeki yüksek oranda omega 6 ise karaciğerin yenilenmesinde ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı olur. Günde 1 adet tüketilmesi ideal olan avokadoyu salatalarda tüketebileceğiniz gibi üzerine limon sıkarak da tüketebilirsiniz.

Üzüm

Sağlıklı bir besin için vazgeçilmezi bir besin üzümdür. Üzümün hem kendisi hem de çekirdeği karaciğer için son derece sağlıklıdır. Araştırmalara göre üzümün karaciğer hasarlarını da toparladığı ve olumlu sonuçlandığı ortaya çıktı.

Brüksel lahanası

Karaciğerin temizlenmesinde etkili besinler arasında yer alan besinlerden bir diğeri ise Brüksel lahanası. Karaciğeri yenileyip, zararlı toksinlerden arındıran Brüksel lahanası son derece faydalıdır. İçerdiği bileşenler sayesinde karaciğeri hasarlara karşı koruyan ve zararlı toksinleri dışarı atmaya yardımcı besindir.