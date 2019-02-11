Bu besinler kanserden koruyor!

Kansere karşı güçlü bir vücuda sahip olmak için öncelikle beslenme düzenine dikkat etmek gerekir.

Güncellenme 11 Şubat 2019 13:10

Uzmanlar kansere karşı koruyucu en büyük silahlardan birisinin de doğru beslenmekten geçtiğini vurguluyor. Zerdeçal, brokoli, Brüksel lahanası, soğan, sarımsak ve Omega 3 kaynaklarının düzenli olarak tüketildiğini kanserden koruduğu ortaya çıktı.

İşte kanserden koruyan besinler

Ceviz: Düzenli olarak tüketilmesi gereken besinlerden birisi de ceviz her gün 3 veya 4 tane tüketerek koruyucu özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Sarımsak: İçeriğinde bulunan dil-alil-disülfidinin hem tümör oluşumunu engeller hem de mevcut olan tümörün gelişmesinin önüne geçer.

Omega 3: Balık özellikle, hamsi, istavrit, uskumru gibi balıklar Omega 3 bakımından oldukça zengindir. Uzmanlar özellikle hafta 2-3 kez tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Brokoli – Brüksel lahanası: Haftada 3 kez tüketildiğinde kansere karşı yoğun bir koruyucu görev üstlenmektedir. Brokoli filizlerinin içerisinde bulunan sulforofan ve indol-3 carbinolün tümör hücrelerinin büyümesini ciddi oranda azaltmaktadır. Mide noktasında sorun yaşamayan kişilerin çiğ tüketilmesi önerilmektedir.

Soya fasulyesi: Yapılan araştırmalar soya fasulyesi veya soya filizi östrojen hormonuna olan etkisiyle mesane kanseri üzerinde etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.

Yeşil çay: İçeriğinde bulunan epigallokateşin-3-gallat (ECGC) karışımlar kanser önleyici etkileri olduğu ortaya çıkmıştır.

Kefir: Kefir içeriğinde bulunan yararlı mantarlar sayesinde immün sistemini güçlendiren bir etkiye sahiptir.

Zerdaçal: Zerdaçal içerisinde bulunan kurkumin maddesinin antiinflamatuvar ve antioksidan maddesi sayesinde kanser türlerini tedavi eden etkiye sahiptir.