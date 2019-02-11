Bu besinler kanserden koruyor!
Kansere karşı güçlü bir vücuda sahip olmak için öncelikle beslenme düzenine dikkat etmek gerekir.
Uzmanlar kansere karşı koruyucu en büyük silahlardan birisinin de doğru beslenmekten geçtiğini vurguluyor. Zerdeçal, brokoli, Brüksel lahanası, soğan, sarımsak ve Omega 3 kaynaklarının düzenli olarak tüketildiğini kanserden koruduğu ortaya çıktı.
İşte kanserden koruyan besinler
Ceviz: Düzenli olarak tüketilmesi gereken besinlerden birisi de ceviz her gün 3 veya 4 tane tüketerek koruyucu özelliğinden faydalanabilirsiniz.
Sarımsak: İçeriğinde bulunan dil-alil-disülfidinin hem tümör oluşumunu engeller hem de mevcut olan tümörün gelişmesinin önüne geçer.
Omega 3: Balık özellikle, hamsi, istavrit, uskumru gibi balıklar Omega 3 bakımından oldukça zengindir. Uzmanlar özellikle hafta 2-3 kez tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.
Brokoli – Brüksel lahanası: Haftada 3 kez tüketildiğinde kansere karşı yoğun bir koruyucu görev üstlenmektedir. Brokoli filizlerinin içerisinde bulunan sulforofan ve indol-3 carbinolün tümör hücrelerinin büyümesini ciddi oranda azaltmaktadır. Mide noktasında sorun yaşamayan kişilerin çiğ tüketilmesi önerilmektedir.
Soya fasulyesi: Yapılan araştırmalar soya fasulyesi veya soya filizi östrojen hormonuna olan etkisiyle mesane kanseri üzerinde etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.
Yeşil çay: İçeriğinde bulunan epigallokateşin-3-gallat (ECGC) karışımlar kanser önleyici etkileri olduğu ortaya çıkmıştır.
Kefir: Kefir içeriğinde bulunan yararlı mantarlar sayesinde immün sistemini güçlendiren bir etkiye sahiptir.
Zerdaçal: Zerdaçal içerisinde bulunan kurkumin maddesinin antiinflamatuvar ve antioksidan maddesi sayesinde kanser türlerini tedavi eden etkiye sahiptir.