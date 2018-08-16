Bu besinler hafızayı güçlendiriyor

Gün içinde tüketilen bazı besinlerin insan zekası, dikkat dağınıklığı ve hafızası için pek çok faydası vardır.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 17:32

Uzmanlar hafızayı güçlendiren ve beyni besleyen gıdalar hakkında bilgi verdi. Hangi besinlerin beyne daha çok faydası var?

Kırmızı soğan

Zihin açıcı bir etkiye sahip olan kırmızı soğan aynı zamanda hafızayı güçlendirici bir etkiye de sahiptir.

Yumurta

En büyük protein kaynaklarından biri olan yumurta büyüme ve gelişimde sağladığı katkı kadar beyin içinde çok önemli bir besindir. Hafıza için gerekli olan vitaminleri barındırır.

Yaban mersini

İçeriğindeki yüksek orandaki antioksidan beynin daha uzun süre sağlıklı kalmasına yardımcı olur, strese karşı koruyup hafızayı güçlendirir. Sinir hücrelerinin etkilenmesinde ve beynin bellek kısmında olumlu etkileşimler yaparak unutkanlığa karşı da çok güçlüdür.

Badem

İçeriğindeki E vitamini ileri yaşlarda ortaya çıkarak beyin yaşlanmasının önüne geçer. Beyin gelişimi içinde son derece önemli bir besin olan badem, son derece sağlıklıdır.

Üzüm

Yaz aylarında sıklıkla tüketilen üzüm, dopamin salgılaması açısından kişilerin problem çözme yeteneklerini geliştirir. Bor bakımından da zengin olan üzüm beyin sağlığı açısından oldukça faydalıdır.

Kivi

Güçlü antioksidan içermesi bakımından kivi damar ve beyin sağlığı için son derece önemlidir. Beyin gücünü ve belleğini artırır.

Taze fasulye

Folik asit bakımından zengin olan taze fasulyenin beyin hücreleri üzerinde de olumlu etkileri olduğu ortaya çıkmıştır.

Elma

İçeriğindeki yüksek antioksidanlar hafıza kaybı ve alzherimer için koruyu bir etkiye sahiptir. Sağlıklı bir insanın günde bir tane elma yemeye özen göstermeleri gerekir.