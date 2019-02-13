Bu besinler gribe karşı koruyor!

Kış ayları ile birlikte yatağa mahkum eden soğuk algınlığının vücutta savaşı 1-2 hafta arası sürüyor kimi zaman 1 aya kadar sürdüğü de görülebiliyor.

Güncellenme 13 Şubat 2019 15:40

Uzmanlar soğuk algınlığına karşı doğal besinleri tüketmek ve bolca dinlenmek iyileşme sürecini hızlandırır. Peki soğuk algınlığına karşı hangi besinleri tüketmek gerekir.

Et ve tavuk suyu

Protein ve çinko bakımından zengin olan sebzelerle haşlanmış et ve tavuk suyunu ister çorba olarak ister yemeklerde tüketebilirsiniz.

Sarımsak

Bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkiye sahip olan sarımsak, 10 gramın üzerinde tüketildiğinde de tansiyon düşürebilir bir etkiye sahiptir.

Yoğurt-kefir-turşu

Probiyotik bakımından zengin olan besinler bağırsak sağlığı açısından son derece faydalıdır. Günde 2 küçük kase ev yoğurdu ve 2 su bardağı kefir tüketerek bağırsak dostu bakterileri artırabilirsiniz. Aynı zamanda turşu tüketirken dikkatli olmak gerekir çünkü tuz bakımından zengin olması kalp ve damar hastaları açısından risk oluşturur.

Brokoli

Vitamin, mineral ve lif bakımından zengin olan brokoli, soğuk algınlığı ile mücadele noktasında iyi bir destekliyicidir.

Bal ve propolis

Yapılan araştırmalar propolis düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirip, hastalık sıklığının azalmasına yardımcı olur.

Zencefil

Günde 2 veya 3 kez zencefil çayı tüketerek hastalık belirtilerinin tedavisinde etkili bir savar rolü üstlenir.

Su

Vücut ısısının dengelenmesi ve mikroplarla savaşılması açısından su önemli bir faktördür. Özellikle hastalık dönemlerinde çay ve kahve tüketimini olabildiğince azaltmak gerekir. Hastalık döneminde su tüketimini artırarak günde en az 2.5 veya 3 lt su tüketmek gerekir.