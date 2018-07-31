Bu besinler göbek eritiyor!

Bazı besinler metabolizmanızı hızlandırırken aynı zamanda hızlı kilo vermenize de yardımcı oluyor.

Güncellenme 31 Temmuz 2018 11:28

Bazı besinler metabolizmanızı hızlandırıp daha çabuk kilo verip göbek bölgesinde bulunan yağlardan da kurtulmanızı sağlıyor.

İşte göbek yağlarında kurtulmanızı sağlayan besinler:

Yoğurt

Kefir

Kinoa

Yaban mersini

Yeşil çay

Chia tohumu

Yulaf

Zeytinyağı

Kış aylarında metabolizma nasıl hızlandırılır?

Kış ayları ile birlikte metabolizmada ciddi oranda bir zayıflama meydana gelir ve hareketsizliğinde eklemesi ile birlikte istenmeyen kiloların oluşmasına neden olur. Yaz aylarının da girmesi ile birlikte göbek ve kalça bölgelerinde yağlanmalar meydana gelir. Kışın oluşan yağlardan yazın kurtulmanın yolu tabi metabolizmayı hızlandırmaktan geçiyor. Hızlı metabolizma her ne kadar zayıf kalmanın yolu gibi görünse de metabolizma hızını artıran besinlerde bulunuyor. Uzmanlar kilo vermenizi hızlandıracak ve metabolizmanızı hızlandıracak besinler hakkında bilgi verdi.

Zencefil: Yemeklerin içerisinde de rahatlıkla tüketilebilecek olan zencefil, metabolizmayı hızlandıracak etkiye sahiptir.

Acı biber: Acı biber, iştahın frenlenmesine ve tokluk süresinin uzamasına aynı zamanda metabolizmanın da hızlanmasına yardımcı olur.

Sirke: Sirke içerisinde bulunan besinler sayesinde besinlerin mideyi geçişini yavaşlatarak uzun süre tokluk hissi yaşanmasına yardımcı olur.

Yeşil çay: Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı bir başka besin ise yeşil çay, tokluk hissini artırır ve vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. Yüksek kafein içermesine bağlı olarak günde 2 veya 3 fincanın üzerine çıkmamakta fayda var.

Koyu kahve: Kahve içerisinde yer alan kafein metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını hızlandırır.