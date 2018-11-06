Bu besinler genç kalmanıza yardımcı oluyor

Yapılan araştırmalar brokoli ve lahana içerisinde bulunan ‘nicotinamide mononucleotide’ (NMN) bileşeni yaşlanmayı ciddi oranda azaltıyor.

Güncellenme 06 Kasım 2018 13:26

Amerika’da Washington Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre düzenli aralıklarla tüketilen brokoli, avokado ve lahana yaşlanmaya karşı etkili besinler olduğu ortaya çıktı. Fareler üzerinde gerçekleştirilen araştırmada yaşlı farelere verilen NMN bileşeni sonucu şaşırtıcı oldu. Sonuca göre bu bileşen alındıktan sonra farelerin bileşenlerinin gençleştiği görüldü. Fiziksel aktivitelerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirdikleri görüldü. Verdikleri tepkiler gerçekten gençleşmiş gibi olduğu görüldü. Aynı etkinin insanlar üzerinde olabileceğini vurgulayan uzmanlar bol bol yeşil yapraklı sebzeleri tüketmek aynı zamanda sofralarda brokoli ve lahanaya da yer vermek gerektiğini vurguluyor.

Kanserden koruyor

Nar kabuğunun içerisinde bulunan ellagik asit antioksidan, anti-mutajen ve anti-kanser özelliği taşıyor. Yapılan çalışmalar özellikle meme, yemek borusu, cilt, bağırsak, prostat ve pankreas kanserleri üzerinde daha büyük bir etkiye neden olduğu ortaya çıkmıştır.

Nasıl değerlendirilmeli?

Gölge bir ortamda 40 ile 50 dereceyi geçmeyecek şekilde nar kabuklarını kurutup serin bir yerde tutunuz. Kaynamış 100 gram suya 2 gram nar kabuğu ekleyip 10 dakika kadar kaynattıktan sonra her gün düzenli olarak çay gibi tüketebilirsiniz. Başta kanser olmak üzere pek çok hastalık için kendinizi korumuş olursunuz. İlaç olarak tüketilen nar suyunun kabuklarını da atmadan bu şekilde kurutarak tüketebilirsiniz.