Bu besinler enerjinizi yükseltiyor!

Kışın yaşanan olumsuzluklar depresyona girme ihtimalini artırmaktadır. Kışın evde geçirilen zamanın artması ile bile istem dışı kilo almaya neden olur.

Güncellenme 25 Ekim 2018 12:10

Uzmanlar kış mevsiminin gelmesi ile birlikte ister ister negatif enerji oluşur ve bu duruma ek olarak kapalı ortamda vakit geçirmekte eklenince kişilerde daha çok yeme isteği ve hareketsiz kalma durumu ortaya çıkar. Havalarında bir sıcak soğuk ilerlemesi bağışıklık sisteminin olumsuz olarak etkilenmesine neden olur. Gündüz sürelerinin kısalması ve gecelerin uzaması ile birlikte evde tüketilen atıştırmalıklar artar ve soğuk havalarla birlikte hareket alanı kısıtlanır.

Kışın kilo almanın önüne geçmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için bunları yapmak gerekir:

Bitter çikolata

Yapılan araştırmalar çikolatanın mutluluk saçtığını ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda ruhu düzeltip, kişileri dinç tutmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Bitter bile olsa tüketim miktarına dikkat etmek gerekir ve 1-2 kareyi geçmemesine dikkat etmek gerekir.

Semizotu

Omega 3 bakımından zengin olan semizotu beyin yorgunluğunu azaltır ve depresif ruh halinden çekip çıkarır. Zeytinyağlı veya salata olarak tüketebilirsiniz.

Nar

Yüksek C vitamini içermesi ve güçlü antioksidan özelliği taşıması bakımından stresi azaltır ve pozitif ruh halini beraberinde getirir. Metabolizmayı kuvvetlendirir ve hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi üstlenir.

Ispanak

Folik asit ve magnezyum bakımından zengin olan ıspanak, mutluluk hormonu salgılanmasına yardımcı olur ve pozitif bir ruh haline sokar. Kış aylarında vazgeçilmez bir seratonin kaynağıdır.