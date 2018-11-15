Bu besinler damarları gençleştiriyor

Uzmanlar, günde bir kaşık zeytinyağı, üçer tane ceviz, badem ve fındık tüketerek daha genç damarlara sahip olunacağını vurguluyor.

Güncellenme 15 Kasım 2018 17:08

Kardiyoloji uzmanları hareketsiz yaşamın kalp ve damar hastalıkları açısından son derece zararlı olduğunu ve pek çok hastalığa da davetiye çıkardığını ifade ediyor.

Merdiven çıkın

Asansör kullanmak yerine günlük hayatta merdiven çıkmak kalp sağlığı açısından son derece önemli. Özellikle plaza çalışanları spor ve egzersiz yapamamaktan sıkça şikayet ediyorlar. Oysa çalıştıkları yerin merdivenini çıkarak da kalp sağlığı açısından iyi bir faaliyet yapabilirsiniz. Merdiven çıkmanın çok önemli bir egzersiz olduğunu ifade eden uzmanlar, akciğer ve kalp kapasitesini artırmada önemli bir egzersiz olduğunu vurguluyor. Merdiven çıkarken oluşacak ağrı ve nefes darlığı kişiler için erken uyarıdır bu nedenle unutulmamalıdır ki merdiven kalp dostudur.

Yine kalp sağlığı açısından güne bir çorba kaşığı erken hasat zeytinyağı ile başlamak sağlık açısından son derece faydalıdır. Bunun yanı sıra üçer adet fındık, badem ve ceviz de tüketip, güne enerjik ve tokluk hissi ile başlarsınız. Bu durum da sizin kilo probleminizin ortadan kalkıp, damarlarınızın gençleşmesine yardımcı olur.

Sabahları güne zeytinyağı içerek başladığını belirten uzmanlar enerjik, dinamik ve daha genç göründüklerini ifade ediyor. Aynı zamanda zeytinyağını tercih ederken işlemden geçmemiş erken hasat sızma olmasına dikkat etmek gerekir. Çünkü işlemden geçmiş olan ürünlerin bir çoğunda yararlı olan maddelerin büyük bir kısmı yok oluyor. Kalp ve damar sağlığı açısından erken hasat sızma zeytinyağı kullanmaya özen göstermek gerekir.