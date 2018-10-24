Bu besinler çocuklar için çok faydalı

Uzmanlar bazı besinlerin çocuklar için bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğunu ifade ediyor.

Güncellenme 24 Ekim 2018 12:50

Okulların açılması, havaların soğuması ile birlikte kalabalık ortamlarda geçirilen süre artar ve bu durum bakterilerle birlikte virüslerinde artmasına neden olur. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan besinleri uzmanlar açıkladı.

Somon balığı

Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin olan somon balığı, çocukların zeka gelişimini destekler ve aynı zamanda enfeksiyonlara karşıda vücudun korunmasına yardımcı olur. Yapılan araştırmalara göre yağ asitlerinin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Kivi

C vitamini bakımından diğer meyvelere oranlar daha yüksek olan kivi, vücut savunma mekanizmasını harekete geçiren antioksidanlar bakımından zengin bir meyvedir. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu mikroplara karşı savunur.

Ev yoğurdu

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan probiyotikleri barındıran ev yoğurdu oldukça sağlıklı bir besindir. Çocukların mutlaka günde bir kase ev yoğurdu yedirmeye özen gösterin. Yoğurdu çocuklarınıza verirken yemeklerin yanında verebileceğiniz gibi ara öğünlerde içerisine meyve doğrayarak da yedirebilirsiniz.

Sarımsak

Antibakteriyel özelliği sayesinde sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini artırır. Yemeklere eklenen sarımsaklar hastalık riskini en aza indirir. Sarımsakları yemeklerinize eklerken yağda kavurarak değil suyuna ekleyerek tüketirseniz daha iyi bir etki elde edebilirsiniz.

Yumurta

Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurta, çocukların beslenmesinde büyük ir öneme sahiptir. Aynı zamanda önemli bir demir kaynağı olan yumurta, A, D, E ve B12 vitaminleri bakımından da oldukça zengindir.

Kuruyemiş

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan omega 3 yağ asitler, çinko ve E vitamini bakımından zengin olan vitamin ve mineralleri içerir.