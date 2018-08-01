Bu besinler beyni hasta ediyor!

Bazı besinlerinin oranı kaçırıldığı takdirde beyni hasta eden metaller vücuda alınıyor ve kişi büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalıyor.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 10:21

Vücut için sağlığını koruması için çinko, demir ve bakıra ihtiyaç duyar. Bu metaller sayesinde kalp düzenli çalışır, kemik ve diş yapısı, kas yapısı, dolaşım ve üreme sistemleri sağlıklı olarak işlevlerini yerine getirirler. Ancak her şey gibi bu metallerin fazlasını vücuda almak zarara yol açar ve toksit etkisi yaratır bununla birlikte olumsuz etkileri ortaya çıkarır. Önemli olan durum ise uygun olan metali uygun miktarda almak.

Demir

Yetişkin bir kimsenin günlük demir ihtiyacı ortalama 9 mg olarak saptanmıştır. Demir bakımından zengin olan besinler ise kuru baklagiller, sakatatlar, pekmez, susam, kuru meyveler, kuru domates ve patlıcan içerisinde bulunur. Kana kırmızı rengi veren ve oksijen akışını sağlayan ve bir protein türü olan hemoglobin içerisinde bulunur. Hemoglobin düzeyi ile kişinin bilişsel yetenekleri arasında önemli bir ilişki vardır. Hemoglobin seviyesi yüksek olduğunda da kişi kötü performans sergileyebilir.

Bakır

Günde ortalama bir yetişkin 900 mcg bakıra ihtiyaç duyar. Bakır açısında zengin olan besinler ise etler, balık, sakatatlar, fıstık, kuru baklagil, kakao, yumurta, yeşil sebzelerde yüksek oranda bulunur. Bakırın oksitlenebilme ihtimali olduğu için çok fazla alınması olumsuz sonuçlar ortaya koyabilir. Fazla alınan bakır, vücut içerisinde oksitlenerek radikallerin yani yıkıcı oksijen moleküllerinin üretimini başlatabiliyor. Bu beyin hücrelerine zarar vererek kişinin yaşlanmasını hızlandırıyor.

Çinko

Bir yetişkinin günlük ihtiyacı olan çinko miktarı ortalama 3 mg’dır. Çinko bakımından zengin olan besinler ise badem, ceviz içi, kabak çekirdeği, buğday rüşeymi, sakatatlar ve peynir içerisinde yüksek miktarda bulunur. Beyin hücreleri içerisinde iletişim kurmak için önemli bir role sahip olan çinko, fazla alındığı takdirde hem toksik bir hale geliyor hem de beyin plaklarının oluşumuna zemin hazırlıyor.