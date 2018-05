Bu besinler Alzheimer’ı önlüyor

Uzmanlar zihinsel ve fiziksel aktivitesi fazla olan hastaların Alzheimer olma ihtimalleri daha ileri yaşlara ertelendiğini söylüyor.

Güncellenme 30 Mayıs 2018 14:55

Çağımızın en çok rastlanan ve en korkulan hastalıklarından birisi olan Alzheimer hastalığı riskini en aza indirmek için bir takım zihinsel aktivitelerde bulunmak gerekir. Fiziksel ve zihinsel aktivitelerini artıran hastaların Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin daha ileri yaşlara atabileceği söyleniyor.

Spor önemli

Sporu bir yaşam biçimi haline getirmenin üzerinde duran uzmanlar her gün düzenli olan 45 dakikalık yürüyüşler yapmak gerektiğini her gün olmasa bile gün aşırı yürüyüşler yapmak gerektiğini söylüyor. Tüm bunların dışında her gün farklı aktivitelerde bulunmak gerek. Sürekli aynı aktivite yerine farklı çalışmalarda da bulunmak gerekir.

Omega 3 önemli

Hastalığın seyrinde beslenmede büyük öneme sahiptir. Uzmanlar Omega 3 bakımından zengin besinleri tüketmek gerektiğini belirtiyor. Her gün düzenli olarak 2 ceviz tüketmek gerekir ve bunun yanı sıra hafta da 2 gün de kızartma olmayacak şekilde balık yemek gerekir.

Tedavi döneminde ileri, orta ve erken evreleri göz önünde bulundurularak bir yöntem izlenmektedir. Erken ve orta dönemde ilaçlı tedavi yöntemine başvurulmaktadır.

Psikolojik destek önemli

Hasta ve hasta yakınlarının bu dönemde psikolojik destek almaları önemli. Hasta yakını böyle bir hasta ile beraberken ciddi oranda zorluklar yaşayabilir. Hastanın tedavisi sırasında en önemli kural hastaya bakan kişinin hiç değişmemesi lazım ve hastaya bakılan mekanda da değişimin olmaması lazım. Sabit bir bakıcı ve sabit bir ev hasta açısından son derece önemlidir.