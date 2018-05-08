Bu besinle strese ve fazla kilolara elveda!

İşte mevsiminin en sevilen meyvesi eriğin, sahip olduğu özelliklere bağlı olarak nelere faydası var uzmanlar sizin yazdı.

Güncellenme 08 Mayıs 2018 14:39

İçeriğindeki potasyum, A vitamini, fosfor, çözünebilir lif ve C vitamini sayesinde yeşil erik sağlık açısından son derece önemli bir meyvedir. Organik asit bakımından zengin olan erik, vücuttaki yorgunluğun önüne geçmektedir.

Protein bakımından zengin besinlerle tüketilmeli

Protein bakımından zengin olan hindi, tavuk, et ve balık gibi besinlerle beraber tüketildiğinde bunların içerisindeki asit düzeyini azaltmaya yardımcı olur. Bu durum metabolizmanın da desteklenmesine yardımcı olur ve kilo vermeye olumlu bir etki sağlar. Yine aynı şekilde kalsiyum bakımında zengin besinlerle beraber tüketildiğinde ise kalsiyum emilimini hızlandırır ve diş ve kemik sağlığı açısından olumlu etkilerini ortaya çıkarır. Özellikle çocuk ve yaşlılar açısından kalsiyumlu besinlerle beraber tüketilmesi büyük önem taşımaktadır.

Lif açısından zengindir

Lif açısından zengin olan erik, sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Sindirimi düzenler ve kabızlık gibi sorunların ortaya çıkmasının önüne geçer. Düzenli olarak yenilen taze yeşil erik, diş eti sağlığına olumlu etkileri bulunmaktadır. C vitamini bakımından yüksek olması da kışın portakal ve turunçgillerden alınan vitaminin yazında erik sayesinde alınması ile bağışıklık sistemini güçlendirir sık sık hastalık yaşanmasının önüne geçer.

Cildi gençleştirir

Anti-aging etkiye sahip olması bakımında ciltte meydana gelecek yaşlanma belirtilerinin önüne geçer. Daha sıkı ve genç cilde sahip olunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda yüksek miktarda şeker içermemesi bakımından kan şekerinin dengelenmesine de yardımcı olur ve kilo vermeyi hızlandırır.