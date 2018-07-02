Bu belirtiler varsa sizde de iyot eksikliği olabilir!

İyot eksiliği nedir, belirtileri nelerdir? İyot eksikliği hakkında merak ettiğiniz her şeyi uzmanlar sizin için anlattı...

Güncellenme 02 Temmuz 2018 17:26

Tiroit hormonların üremesi ve sağlıklı beyin gelişimi için vücudun yeterli oranda iyoda ihtiyacı olmaktadır. Bu ne yazık ki vücut tarafından üretilememektedir. Ancak deniz, et ve süt ürünleri yardımı ile bu eksiklik giderilebilir. Toprak ve deniz suyunda yüksek oranda iyot bulunmaktadır ancak iyot eksiliğinin küresel bir sorun haline gelmesinin nedeni ise artık toprak ve deniz suyunda yeterli iyotun bulunmamasıdır.

İyot eksikliği belirtileri nelerdir?

İyot eksikliği çoğunlukla tiroid hormonunda düşüklüğe bağlı olarak metabolizmanın yavaşlamasına ve kilo alma sorunun başlamasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra kişilerde cilt kuruluğu, cilt kalınlaşması, kabızlık, saç dökülmesi ve soğuğa karşı hassasiyet, saç ve tırnaklarda kırılmalar, unutkanlık gibi sorunlar şekilde görülebilmektedir. Eksikliğin ilerlemesiyle birlikte kişilerde konsantrasyon güçlüğü, depresyon ve duygu durumlarında değişmeler meydana gelmektedir.

Zeka geriliğine neden olmaktadır

Gebelik ve emzirme döneminde iyot eksikliği ciddi sorunlara neden olmaktadır ve bu nedenle büyük önem taşımaktadır. İyot eksikliğini yüksek oranda yaşayan annelerde erken doğum, düşük doğum, zeka ve gelişimsel bir takı gerilikler, işitme ve konuşma bozuklukları görülebilmektedir.

Uzmanlar yeni doğanlarda yapılacak TSH hormon kontrolü ile birlikte erken tespitin mümkün olduğunun altını çiziyor. Önlenebilir zeka geriliğinin başlıca nedeni ne yazık ki iyot eksikliğidir.

Uzmanlar yaptıkları açıklamada her yıl 50 milyon çocuğun annelerin diyetlerinde eksik iyot bulunması nedeni ile ne yazık ki zeka geriliği sorunu ile karşı karşıya olduklarını ifade ediyor. Özellikle büyüme geriliği olan çocukların iyot tedavi ile büyüme geriliğine karşı olumlu sonuçlar aldığı ortaya çıkmıştır.

Kanser gelişim riski

Uzun süre iyot yetersizliği yaşayan kişilerin tiroit kanserine yakalanma riskinin çok yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

İyot düzeyine baktırmak gerekir

Erişkin kişilerde iyot yetersizliği ne yazık ki erken dönemde ortaya çıkmayabiliyor. İyot yetersizliği fiziksel muayene sonucu da ortaya çıkmıyor. Uzmanlar vücutta bulunan iyot durumunda haberdar olabilmek için fiziki muayenenin önemli olduğunu vurguluyor.