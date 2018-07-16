Bu belirtiler varsa hamilesiniz!
Uzmanlar, anne adaylarının her zaman gebelik sürecinde aynı şikayetler karşı karşıya olmadıklarını ifade ediyor.
Her hamilelik aynı belirtilerle ortaya çıkmayabiliyor. Adet gecikmesi ile birlikte ilk akla gelen soru ‘Acaba anne mi oluyorum?’ oluyor. Kimi anne adayı mide bulantısı, kusma gibi şikayetler yaşarken kimisinde ise halsizlik gibi sorunlar olabiliyor.
İlk belirtiler
Bazı anne adaylarında hamileliğe yönelik belirtiler ilişki sonrası bir kaç hafta içerisinde görülmeye başlanabiliyor. Ortaya çıkan bu belirtileri hemen hamilelik belirtisi olarak algılamamak gerekir. Bazı hastalıkların habercisi olabileceği gibi reglinde başlangıcı olabilmektedir. Bu semptomların bazıları şunlardır:
- Halsizlik ve sürekli yorgunluk hissi
- Şiş ve yumuşak göğüsler
- Kramplar ve az kanamanın oluşması
- Mide bulantısı kimi zaman kusmalı veya kusma olmadan
- Sık idrara çıkma isteği
- İştahsızlık
- Baş dönmesinin yanı sıra baş ağrıları
- Ani duygu değişimleri
- Vücut ısısında artma
Evde test
Hamile olup olmadığınızı anlayabileceğiniz kısa bir yol varsa o da hemen eczaneye gidip gebelik testi almak gerekir. Aldığınız bu testin uygulaması oldukça kolay ve sonuçlar gerçeğe çok yakın. Bu test yardımı ile idrarınızdan bir miktarı işaretli noktaya koyup sonucu beklemeniz gerekir.
Doktor tercihi
Gebelik sürecinizde sizin için en önemli yardımcı tabi ki doktorunuz olmalıdır. Sizi motive edip, rahatlatacak bir doktora ihtiyacınız olacaktır. Tercih edeceğiniz doktorun tecrübesine ve başarısına sonuna kadar güvenmelisiniz. Eşinizle doktor seçimi yaparken çevrenize ve arkadaşlarınızın tecrübelerinden de yararlanabilirsiniz.