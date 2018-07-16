Bu belirtiler varsa hamilesiniz!

Uzmanlar, anne adaylarının her zaman gebelik sürecinde aynı şikayetler karşı karşıya olmadıklarını ifade ediyor.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 09:41

Her hamilelik aynı belirtilerle ortaya çıkmayabiliyor. Adet gecikmesi ile birlikte ilk akla gelen soru ‘Acaba anne mi oluyorum?’ oluyor. Kimi anne adayı mide bulantısı, kusma gibi şikayetler yaşarken kimisinde ise halsizlik gibi sorunlar olabiliyor.

İlk belirtiler

Bazı anne adaylarında hamileliğe yönelik belirtiler ilişki sonrası bir kaç hafta içerisinde görülmeye başlanabiliyor. Ortaya çıkan bu belirtileri hemen hamilelik belirtisi olarak algılamamak gerekir. Bazı hastalıkların habercisi olabileceği gibi reglinde başlangıcı olabilmektedir. Bu semptomların bazıları şunlardır:

Halsizlik ve sürekli yorgunluk hissi

Şiş ve yumuşak göğüsler

Kramplar ve az kanamanın oluşması

Mide bulantısı kimi zaman kusmalı veya kusma olmadan

Sık idrara çıkma isteği

İştahsızlık

Baş dönmesinin yanı sıra baş ağrıları

Ani duygu değişimleri

Vücut ısısında artma

Evde test

Hamile olup olmadığınızı anlayabileceğiniz kısa bir yol varsa o da hemen eczaneye gidip gebelik testi almak gerekir. Aldığınız bu testin uygulaması oldukça kolay ve sonuçlar gerçeğe çok yakın. Bu test yardımı ile idrarınızdan bir miktarı işaretli noktaya koyup sonucu beklemeniz gerekir.

Doktor tercihi

Gebelik sürecinizde sizin için en önemli yardımcı tabi ki doktorunuz olmalıdır. Sizi motive edip, rahatlatacak bir doktora ihtiyacınız olacaktır. Tercih edeceğiniz doktorun tecrübesine ve başarısına sonuna kadar güvenmelisiniz. Eşinizle doktor seçimi yaparken çevrenize ve arkadaşlarınızın tecrübelerinden de yararlanabilirsiniz.