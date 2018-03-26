Uzmanların sıraladığı ve pek çok anne adayında görülen bu belirtiler varsa hamile olabilirsiniz...

Güncellenme 26 Mart 2018 18:02

Gebelik başlangıcında rahim içine yerleşmesiyle gebelik trofoblast hücreleri tarafından HCG isimli hormon salgılanır ve bu hormon ve idrarda bulunur. Yapılan test sonucunda da gebelik kanıtlanmış olur.

Gebelik belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterse de kesinleşmiş belirtileri göz ardı etmemek gerekir.

Bunun en önemli belirtisi kadınların ayda bir kez yaşadıkları adet kanamasının gecikmesidir. Aynı zamanda kanama bu dönemde olsa bile gelen sıvı açık renkte ise gebelik riski bulunmaktadır.

Gebelik belirtisinin en önemli ikinci belirtisi ise göğüslerde oluşan hassasiyettir. Göğüslerde meydana gelen şişme, ağrı ve acılar oluşmaktadır.

Yine erken dönem gebelikte ortaya çıkan bir belirtide bulantılardır. İlk haftada aşırı bulantı ile birlikte kusma oluşabilmektedir.

Aşırı uyku ve yorgunluk hali de gebelik ilk dönemlerinde annelerin sıklıkla karşılaştıkları sorunlardan bir tanesidir. Vücudun çabuk yorulması, her zaman uyunan saatten daha erken yatma gibi belirtileri de sıralayabiliriz.

İştah açılması ile birlikte bazı besinlerden tiskinme gibi durumlarla da anne adayları karşılaşmaktadırlar. Aşerme dönemine geçince zamanlı zamansız olarak yiyecek isteme durumları ile karşılaşılabilir.

Koku hassasiyeti belki de anne adaylarının en çok şikayet ettikleri noktalardan birisidir. Özellikle yemek kokuları en çok kaçtıkları kokular arasında bulunmaktadır.

9 ay boyunca özellik son dönemlerde en sık karşılaşılacak sorunlardan birisi de sık tuvalete çıkma isteği olacaktır. Erken belirtilerde daha sık görülen bu durum süreç ilerledikçe kendini daha çok hissettirecektir.

Vücut ısısına bağlı olarak ortaya çıkan ateşlenme hissi de hamilelik belirtileri arasında gösterilmektedir.

En sağlıklı ve güvenilir sonuç tabi ki doktor kontrolü sayesinde ortaya çıkacaktır. Gerek idrar testi gerekse belirtileri kesinleştirmek açısından kadın doğum uzmanına görülmek ve kan testi yaptırarak net sonuç elde etmiş olursunuz.